Cutreieră Moldova de la un capăt la altul. Circa 200 de maratonişti participanţii la Rubicon 2021

Un grup de entuziaşti s-a pornit să cutreiere Moldova dintr-un capăt în altul. Este vorba despre participanţii la Rubicon 2021, care aleargă de la Giurgiuleşti la Briceni. Cursa pe o distanţă de 504 kilometri durează în jur de trei zile. Sportivii spun că dorinţa de a-şi depăşi limitele i-a motivat să se înscrie în această aventură.

Timp de aproape două zile, Ion Dicusari a reuşit să parcurgă în jur de 100 de kilometri. Bărbatul, inginer de profesie, este pasionat de alergat de câţiva ani.



"Mie îmi place să alerg pe dealuri, pe diferenţa de nivel, pe munţi. Dar, şi şoseaua are un specific aparte. În primul rând, este întâlnirea cu prietenii, euforia după terminarea anumitor competiţii, anumitor etape. Plus la asta, cum se spune, trebuie să cunoaştem ţara", a menţionat Ion Dicusari, participant la cursă.



În cursă s-au înscris în jur de 200 de persoane. Participanţii spun că nimic nu se compară cu sentimentul pe care îl trăiesc atunci când ajung la finiş:



"Este un motiv normal să-şi aduci aminte că nu este doar viaţa acasă. Mai este şi natură, mai sunt şi lucruri interesante, cu care trebuie să le reuşim".



"Spiritul de competiţie. Fac eu ceea ce nu fac alţii".



Pentru a putea face faţă provocării, participanţii s-au pregătit intens. Ei spun că starea emoţională contează la fel de mult:



"Pregătirea fizică şi totul porneşte de aici. Psihologic să fii pregătit deja, să zicem aşa, să-şi atingă scopul pe care şi l-au propus".



"E greu, pentru că sunt tronsoane pe care trebuie să le alergăm noaptea şi noaptea este mai greu să te trezeşti, chiar dacă faci o pauză".



Cursa are, în total, 42 de etape.



"Cursa nu se opreşte nici noaptea. Ei, permanent, se schimbă unii pe alţii. În timp ce unii aleargă, ceilalţi dorm. O etapă durează o oră, o oră şi jumătate. Deci, ei reuşesc să-şi revină, să-şi restabilească puterile şi, cu noile puteri, să revină la cursă", a declarat Olga Iurco, organizator.



Participanţii la maraton au posibilitatea să cunoască şi locurile prin care trec. La Vulcăneşti, de exemplu, ei au fost întâmpinaţi de localnici într-un mod inedit.

Duminică, sportivii urmează să ajungă la Briceni, unde va fi linia de finiş. Rubicon este la cea de-a patra ediţie.