Cutiile bebelușilor au fost RETRASE din maternităţile din ţară

Cutiile cadou pentru nou născuţi, rămase în stoc în maternităţile din întreaga ţară, nu vor mai ajunge la mămici. Noul ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ala Nemerenco, a dispus ca toate acestea să fie returnate, însă, deocamdată, nu este clar unde vor ajunge.



În baza unei circulare emise de minister, managerii instituţiilor sunt obligaţi să le restituie Ministerului Sănătăţii.

Dispoziţia în cauză a ajuns şi la maternitatea din Cantemir unde, anual, vin pe lume circa 600 de copii. Viorica Racu este moaşă în această instituţie şi spune că ultima cutie cu toate cele necesare pentru bebeluşi a fost oferită în data de 30 iunie.



"Ne-au telefonat de la minister şi ne-au preîntâmpinat că de la data de întâi iulie nu o să mai fie realizate cutiile. Cutiile care rămân, în caz că am recepţionat cutiile, o să vină operatorul dumnealor şi o să ia cutiile. Zece ne-au rămas", a spus Viorica Raicu, moaşă maternitate oraşul Cantemir.



Femeia spune că scutecele, hăinuțe, lenjeria, dar şi alte obiecte din cutia-cadou, într-adevăr erau necesare pentru mămici.



"Toate mămicile au primit cutii, absolut toate, indiferent că erau transferate sau ceva. Aveau o reacţie pozitivă, erau foarte mulţumite", a zis Viorica Raicu, moaşă maternitate oraşul Cantemir.



Şi la maternitatea din raionul Nisporeni, de două zile, proaspetele mămici pleacă acasă cu mâinile goale.



"Noi în prezent mai avem patru cutii şi deci noi avem ordin ca ele să fie întoarse ministerului", a menționat Liuba Zrivaci, directorul Maternităţii din oraşul Nisporeni



Am încercat să aflăm care va fi soarta cutiilor rămase, aşa că am trimis o solicitare la Ministerul Sănătăţii, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns. Acum două zile, ministrul Ala Nemerenco, a anunţat la o conferinţă de presă, că mămicile nu vor mai primi lucruri pentru nou născuţi.

Campania "O nouă viaţă", care a început să ajute mămicile cu asemenea daruri, a fost iniţiată de Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" în anul 2016. Pe parcursul a doi ani, reprezentanţii fundaţiei au oferit aproximativ 30 de mii de cutii cadou.

În luna decembrie a anului trecut, proiectul a fost preluat de Guvernul Filip şi extins în toate maternităţile din ţară.