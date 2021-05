Curțile mai multor blocuri din Capitală, ca după război. Căile de acces, adevărate piste cu obstacole

Curțile mai multor blocuri din Capitală arată dezastruos, iar căile de acces par a fi adevărate piste cu obstacole și gropi. Unii locatari din sectoarele Botanica și Buiucani nici nu mai țin minte când acestea au fost reparate ultima dată.

În sectorul Botanica un drum din curtea unui bloc arată ca după război:



"Drumurile sunt foarte rele, mai ales prin ograzi - destrus. Și cu căruțu, dar cu masina e foarte greu de mers. Ar trebui de facut. De mult timp nu s-a făcut drumurile".



"Nu pot fi numite drumuri, sunt într-o stare catastrofală. Ne-am fi dorit să fie mai bine, mai ales această stradă... e plină de gropi".



"Gropi peste tot. Nimeni nu face nimic. Ieri am făcut revizia tehnică și am achitat taxa de drum, dar rezultat zero. La Ciocana pun asfalt uscat, care ține doar 10 zile".



Situația nu este mai bună nici în alte sectoare. La Buiucani, la intersecția șoselei Balcani cu strada Alba Iulia, un segment de drum spre curtea unui bloc a rămas practic fără asfalt.

Locatarii din preajmă spun că s-au obișnuit cu această situaţie:



"E foarte greu. Copilul doarme în cărucior și se clatină dintr-o parte în alta".



"Vedeți și singuri ce drumuri avem.

- Când s-a făcut ultima dată reparație?

- Nu țin minte. De când locuiesc aici, această porțiune nu am văzut să fie reparată demult".



Autoritățile locale vor să schimbe situaţia şi au alocat 90 de milioane de lei pentru reparaţii. 58 de milioane vor fi direcționate pentru reabilitarea curților blocurilor și a căilor de acces.



"Pentru anul acesta am planificat reparația sectoarelor din curți și căile de acces. În jur de 35 de curți vor fi reparate, deja au început lucrările. Când va fi posibil achiziționarea asfaltului, vom asfalta și căile de acces, dar nu vom reuși toate curțile în același timp, nu avem așa capacitate", a declarat Victor Chironda, viceprimar.



Viceprimarul Capitalei susține că se va interveni mai întâi în zonele cele mai problematice.