Curţile blocurilor vechi din Capitală, ca după război. Căile de acces sunt pline de gropi

Pe strada Paris, cu greu găseşti o curte fără gropi."Iată, acolo, accesul în curtea de bloc, acolo, mai departe, tot sunt gropi. 14:15 Aici, la intrarea în bloc.""Amenajarea, am în vedere, să pună flori, copăcei, asta depinde de fiecare locatar, care şi cum doreşte.""Vedeţi ce se întâmplă. În prezent, s-au format nişte gropi că nu putem, nu poţi ieşi cu maşina.""Noi, cu maşina, de fiecare dată trebuie să facem reparaţie la maşină. Este foarte greu, pentru că şi cu căruciorul trebuie să înconjori. Trebuie reparat urgent.""Practic, eu, seara, când vin de la serviciu, nici nu vreau să intru în această curte, fiindcă este imposibil. Peste trei luni de zile, maximum, poate chiar peste o lună, maşina trebuie dusă la reparaţie.""După cum vedeţi, se formează găuri şi s-a deteriorat drumul. Au fost, au venit oficiali din Primăria Capitalei, cu consilieri, au promis, cândva, cu doi ani în urmă că se plombează pentru varianta albă, pentru că era în luna decembrie şi aceea a fost ultima promisiune.""Dacă nimereşti ora 8, 8:10, ai şansa şi 20, 30 de minute să stai la colţul ogrăzii, ca să ieşi din ogradă, deoarece sunt simultan patru, cinci, şase camioane, dintre care două sau trei sunt de zece tone, care, ca să intre în ogradă şi să iasă din ogradă, fac raza de întoarcere peste zona verde, peste zona pietonală.""În primul rând, fluxul camioanelor să fie restricţionat sau organizat în aşa mod, încât să nu deterioreze asfaltul, să nu facă incomodităţi, să nu fie ambuteiaje."În cazul locatarilor de pe strada Alba Iulia, am solicitat o reacţie de la autorităţile municipale şi de la administraţia reţelei de magazine. Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, nu ne-a răspuns la telefon, iar reprezentanţii agentului economic nu au oferit până la această oră un răspuns. În acest an, pentru reparaţia curţilor de bloc vor fi cheltuite în jur de 90 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din bani sunt destinaţi reparaţiei căilor de acces şi trotuarelor.