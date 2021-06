Curtea de Apel a respins contestaţia AUR privind decizia CEC de a deschide 150 de secţii de votare peste hotare.

Decizia a fost adoptată de magistraţi, duminică, 27 iunie.

Reprezentantul AUR la proces, Dorin Chirtoacă, a declarat după ședință că decizia instanței va fi atacată la Curtea Supremă de Justiție pentru că “diaspora a fost trădată”.

"Diaspora este tradata! Toti, in afara de noi, se multumesc cu 150 de sectii de votare peste hotare, in loc cele 191 de sectii obtinute saptamana trecuta.Acest lucru se numeste blat si intelegere pe sub masa, ilegala, intre partidele care impart puterea", a declarat Dorin Chirtoacă.