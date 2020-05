Curtea Constituţională va examina sesizarea depusă de PDM în 2019 privind procedura de numire a procurorului general

Curtea Constituţională va examina joi sesizare a 12 actuali dar şi foşti deputaţi din fracţiunea Partidului Democrat, depusă încă în septembrie 2019. Aceasta se referă, în special, la procedura de numire a procurorului general. Totodată, cinci parlamentari, care în prezent au rămas în fracţiunea PDM, au anunţat că şi-au retras semnăturile din sesizare, pe motiv că obiectul acesteia este unul consumat.

Interpelarea însă rămâne semnată de şapte deputaţi, care în prezent fac parte din grupul PRO MOLDOVA şi fracţiunea Partidului ŞOR. Chiar şi aşa, preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, a declarat pentru postul nostru de televiziune că sesizarea oricum va fi examinată.



Deputatul PRO MOLDOVA Sergiu Sîrbu susţine că semnăturile aleşilor grupului parlamentar din care face parte rămân valabile. Acesta precizează că indiferent de decizia Curţii, actualul procuror îşi va păstra funcţia.



"Faptul că unii deputaţi şi-au retras semnăturile nu afectează nicidecum examinarea acestei cauze. Efect juridic nu are, dar are efect politic, pentru că această retragere denotă o laşitate", a declarat Sergiu Sîrbu.



Constituţionalistul Nicolae Osmochescu confirmă că retragerea semnăturilor unor deputaţi nu anulează sesizarea.



"Retragerea câtorva semnături cu nimic nu pot afecta dreptul sesizării. Orice decizie a instanţelor, inclusiv, a legilor nu are o putere retrospectivă", a spus Nicolae Osmochescu.



În sesizarea depusă anul trecut, se menţionează că au fost schimbate regulile privind organizarea concursului pentru funcția de procuror general și condițiile pe care trebuie să le întrunească candidații la acest post. Atunci democrații au solicitat Curții să se pronunțe și în privința legalității instaurării lui Dumitru Robu în fotoliul de procuror general interimar.