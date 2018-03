Cursuri de perfecționare pentru profesori plătite de stat. Guvernul a alocat 17 milioane de lei în acest sens

Numărul profesorilor care merg la cursuri de formare s-a dublat în acest an. Pedagogii nu mai achită niciun leu pentru orele de instruire, după ce Guvernul a decis să acopere toate cheltuielile. Ministerul Educației a alocat 17 milioane de lei în acest sens.



"Noi anul acesta l-am început cu 75 de persoane. 75 de persoane eu consider că e bine față de 20-30 cum era în luna ianuarie a anului trecut. De la începutul anului noi avem 200 și cevade persoane deja venite", a spus Elena Ţap, decan Facultatea de formare continuă.



Valentina Muntean predă istoria, de mai bine de 35 de ani, la gimnaziul din Hoginești, raionul Călărași. Dascălul a frecventat regulat cursurile de formare profesională.



"Ultima dată am plătit 900 de lei. Aflu lucruri absolut noi, care ulterior îmi sunt foarte utile în activitatea mea în școală", spune Valentina Munteanu, profesoară.



Vestea că instruirea va fi gratuită a încântat-o pe profesoară, care spune că va economisi bani.



"Este posibilul de a umbla la librărie, de a procura o carte nouă, până la urmă de a vizita și un muzeu. Profesorul se simte bine când este respectat de guvernare și societate", a mai spus Valentina Munteanu, profesoară.



"Este un lucru binevenit, simțim un sprijin pentru că succesul costă și cu siguranță aceste cursuri sunt un mare ajutor.Guvernarea trebuie să fie aproape de oameni", a menţionat Inga Corneciuc, profesoară.



Și managerii instituţiilor de învăţământ salută inițiativa Guvernului.



"Instituția achita aceste cursuri, profesorii noștri de la liceu nu au simțit această chestie, dar liceul da. Noi ca instituție salutăm chestia dată fiindcă este o economie în bugetul instituției noastre. Acești bani pot fi redirecționați în procurarea de cărți, literatură, metodică, de orice fel", a spus Valeriu Gorincioi, director liceul "Mihail Sadoveanu" or. Călărași.



Autorităţile spun că veștile bune pentru dascăli nu se opresc aici.



"Problema salarizării este în agenda prim-ministrului, a Guvernului în general, şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. În afară de aceasta, încercăm prin diferite metode să oferim cadrelor tinere diferite posibilităţi ca să schimbăm imaginea statutului profesorului în societate", a declarat Igor Şarov, secretar de stat la Ministerul Educaţiei.

În noiembrie, președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a cerut Guvernului să găsească soluții pentru a îmbunătăți situația din domeniul educației. Liderul democraților s-a referit atunci și la faptul că profesorii erau impuși să achite pentru cursurile de perfecționare. În şcolile din Moldova activează în jur de 31 de mii de profesori.