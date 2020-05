Cursele internaționale, reluate. Cei care pleacă din țară vor sta în izolare 14 zile

De la Gara Auto din centrul Capitalei, după aproape trei luni de pauză, a pornit primul microbuz spre București. La intrarea în vehicul, pasagerilor le-a fost măsurată temperatura și le-a fost oferită soluție dezinfectantă.Doar doi pasageri au plecat spre Bucureşti. Unul din ei este Valeria Guțuleac, studentă la medicină."Sunt în ultimul an, ne cheamă pentru examene. Examenele sunt în septembrie, dar trebuie să-mi pregătesc lucrarea de licență și va trebui să fiu pe loc ca să pot să le susțin", a spus studenta la medicină, Valeria Guțuleac."Aproape trei luni am așteptat să reînceapă cursele, să vin în România, abia aștept să plec", a spus eleva, Șchipu Mariana."Până acum am căutat, n-am găsit nimic, n-o circulat transportul deloc. Nu lucrez, că-s pensionar, dar am cetățenie română. Am venit la sor-mea și m-am reținut, nu mi-a dat voie să ies din țară".Cu sau fără pasageri, cursele internaționale vor activa în regim normal și nu vor fi anulate, spun transportatorii. Mai mult, biletele nu se vor scumpi, anunţă gările auto."Solicitări avem, în special din regiunea Cluj, acolo avem mulți studenți de ai noștri, care își fac decazările, care au dat ultimele examene și vor să revină acasă. Din București e un pic mai slabă solicitarea", a spus directorul Asociației patronale a transportatorilor auto, Eugeniu Galupa.Activitatea transportului rutier internațional a fost reluat din 26 mai, în baza deciziei Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică. Deşi au undă verde şi cursele feroviare internaţionale, trenurile stau pe loc deoarece nu există o decizie similară în ţările vecine.