Cursele ilegale de mașini ar putea fi sancționate penal. Deputaţii au adoptat un proiect de lege în prima lectură

Cursele ilegale de mașini ar putea fi sancționate penal. Cei care vor organiza şi participa la astfel de întreceri riscă amenzi de zeci de mii de lei sau până la doi ani de închisoare. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură de deputați, care spun că documentul mai trebuie îmbunătățit.



IVIU VOVC, deputat Platforma DA: "De ce noi am venit doar cu aceste modificări, dar Ministerul Justiției nu a prevăzut și înăsprirea sancțiunii pentru cei care trec la roșu sau pentru cei care depășesc viteza?".



RADU FOLTEA, secretar de stat la Ministerul Justiției: "Suntem în proces de examinare a unor inițiative de modificare a Codului Contravențional".



ALEXANDRU JIZDAN, deputat PDM: "Am făcut un studiu de fezabilitate care prevedea instalarea în Republica Moldova a câtorva mii de camere de supraveghere. Eu consider că ducerea până la capăt a acestui proiect automat va exclude mult din rata accidentelor rutiere”.



Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Justiției, Codul penal va fi completat cu un articol nou referitor la desfășurarea curselor ilegale. Organizatorii acestor întreceri pe drumurile publice s-ar putea alege cu amendă de până la 75 de mii lei sau chiar cu închisoare de până la doi ani. Participanţii vor primi amendă de până la 32 500 de lei şi pot rămâne doi ani fără permis.

Documentul urmează să fie votat și în lectura a doua.

La începutul lunii mai, un tânăr a provocat un grav accident în centrul Chișinăului. Șoferul de 27 de ani a intrat pe roşu în intersecţie, unde a lovit două maşini. Accidentul s-a soldat cu moartea a două persoane. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă să stea zece ani după gratii.

Presa a scris că șoferul ar fi participat la o cursă ilegală și s-ar fi luat la întrecere pentru 50 de euro. Ulterior, și ministrul de Interne, Pavel Voicu a confirmat că accidentul s-a produs în urma unei întreceri auto. La o zi de la tragicul accident, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu mai mulți șoferi care participau la curse ilegale.