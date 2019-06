CURSE DE CICLISM PRIN SATE: VELO HORA a fost organizată între Grătieşti şi Hulboaca

Aproximativ 120 de biciclişti au participat la o cursă organizată în suburbia Capitalei. "Velo Hora" a durat jumătate de oră, iar traseul a fost între satele Grătieşti şi Hulboaca. La eveniment au fost copii şi adolescenţi, care au între şase şi 16 ani, dar şi adulţi. Cicliștii au fost însoţiţi şi de un echipaj al poliţiei din localitate.



Cel mai mic participant al cursei este acest băiat de şase ani.



"A fost foarte simplu, el e bucuros, vrea să ia marele premiu. Afară e bine, e răcoros, soarele e cu dinţi", a spus VECESLAV MOISEI, participant.



"Nu sunt ciclist, de obicei nu practic velo sportul dar la iniţiativa fiului meu am venit să încerc şi eu., din solidaritate cu copii din comuna noastră", a spus OLEG GALBUR, participant.

"Am venit cu fiul, eu prima oară particip, fiul a mai fost şi în alţi ani. Acum cum a fost cu bicicleta? Bine, vesel", a spus VALERIU POPOV, participant.



În timpul cursei a fost organizată şi o tombolă.



"Este o tradiţie pentru comuna Grătieşti şi Hulboaca, noi depunem foarte mult efort ca să facem acest eveniment posibil, pentru prima oară în acest an am avut ca premii două biciclete, una pentru băieţel şi una pentru fetiţă", a spus GRIGORE GUZUN, organizator.



Norocul i-a surâs din plin acestei fetiţe, ea s-a învrednicit cu două premii: "Ciclistul anului 2019" şi "Premiul mare", o bicicletă.



"Sunt foarte emoţionată, chiar nu mă gândeam că o să am şi medalie şi bicicleta. Aseară mă rugam să câştig şi iată că mi s-a îndeplinit dorinţa. Cum este bicicleta, nouă, frumoasă? Da, această bicicletă o voi face cadou cele mai bune prieteni ale mele, ne cunoaştem din creşă", a spus ALINA BARCARI, participant.



În acest an, velohora a ajuns la cea de-a şasea ediţie.