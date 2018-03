CURSA PENTRU OSCAR: "The Shape Of Water" a obținut 13 nominalizări la Oscar

Ore numărate ne mai despart de cel mai aşteptat eveniment al cinefililor în întrega lume - Gala Premiilor Oscar. Hollywood-ul îşi va reconfirma, la noapte, titlul de capitală a filmului, iar vedete de talie mondială vor sta cu sufletul la gură ca să afle dacă s-au învrednicit de statueta care le poate marca viaţa şi cariera.

Favorita din acest an este drama fantastică ”The Shape Of Water”, care a fost nominalizată la 13 categorii.



Pe locul doi este drama ”Three Billboards Outside Ebbing Missouri”, care va lupta pentru nouă statuete. Producţia reflectă povestea unei mame care încearcă să facă dreptate după ce fiica ei a fost ucisă.



Pelicula ”Dunkirk”, regizat de Christopher Nolan, este nominalizat la șapte premii Oscar, printre care ”cel mai bun film”. Drama prezintă operațiunea de evacuare a 400 de mii de soldați britanici în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cea de-a 90-a gală de decernare a premiilor Oscar va fi prezentată de comediantul american Jimmy Kimmel.