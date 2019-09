CURSĂ PENTRU O CAUZĂ NOBILĂ. Mai mulți oameni au alergat în susţinerea bolnavilor incurabil

foto: moldova.sports.md

Au alergat pentru a susţine o cauză nobilă. Mai mulţi oameni au îmbrăcat echipamentul sportiv şi au ieşit în parcul Valea Morilor pentru a susţine persoanele bolnave incurabil, care sunt imobilizate la pat. Participanţii au ales singuri câţi kilometri să alerge, iar pentru a se înscrie în cursă au plătit o taxă de 150 de lei. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Îngrijirii Paliative.



Mulţi dintre participanţi au transformat alergatul într-un mod de viaţă şi au participat cu mare drag la această cursă care a avut un scop nobil.



"M-a motivat mult această cauză nobilă. Mi-am dorit foarte mult ca să ajut pe cineva şi acum fiind în pregătire de Maraton, pe lângă asta am posibilitatea să mai ajut pe cineva, nu doar eu să mă pregătesc. "



"Voi face doar un cerc, pentru că am o problemă cu picioru şi am avut o operaţie recent. Am mai alerg în susţinerea femeilor cu cancer la sân, urmăresc de fiecare dată acest evenimente şi de fiecare dată când am ocazia, alerg. "



"Este cea mai frumoasă combinaţie. Prindem doi iepuri deodată. Ţara noastră are nevoie de mai multe astfel de evenimente şi astfel de donaţii. "



Pe lângă acordarea suportului persoanelor implicate în îngrijirea paliativă, organizatorii spun că în aşa fel se pregătesc şi de Maratonul Internaţional din Chişinău care va avea loc în 29 septembrie.



"Colectăm fonduri pentru a dezvolta serviciile de îngrijire paliative în regiunile din Republica Moldova, respectiv serviciile de asistenţă medicală, emoţională persoanelor care se confruntă cu o boală incurabilă. Este vorba despre cinci regiuni:Ocniţa, Orhei, Soroca şi Cahul, Taraclia", a declart Cristina Sîrbu, organizator.



În total, la cursă au participat peste 50 de persoane, inclusiv copii şi vârstnici.