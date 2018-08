CURSA MAŞINILOR DE VITEZĂ. Cupa Independenţei la Drag Racing a avut loc la Bălţi

40 de piloţi de cursă din Republica Moldova, România şi Ucraina s-au întrecut astăzi în cadrul unei competiţii Drag Racing, organizată la Bălţi. Aceasta este a treia etapă a Campionatul Republicii Moldova, denumită de organizatori şi "Cupa Independenţei". Participanţii au avut de parcurs o distanţă de peste 400 de metri, iar cursa a avut loc pe Aeroportul Internaţional din Bălţi.

Igor Vrabie participă la curse din 2003, el spune că timp de mai mulţi ani a fost printre organizatorii curselor Drag Racing în Republica Moldova, însă astăzi a venit să îşi încerce puterile doar pe pistă.



"Toată viaţa m-am ocupat cu sportul, am jucat handbal am avut un traumatism al genunchiului. Am hotărât să practic un sport mai sigur şi anume sportul auto. Eu acum trebuie să fiu în vacanţă. Ce nu faci pentru participarea la curse", a declarat Igor Vrabie, pilot.



Pentru a-şi etala măiestria au venit piloţi de curse din România şi Ucraina.



"Am venit să testăm maşina, vedem ce iese la final. – Ca femeie e greu? Nu, depinde dacă îţi place, dacă eşti pasionat e la fel de uşor ca pentru orice bărbat", a zis Maria Buduru, pilor din România



"Pentru mine este prima dată, am prieteni care tot mi-au zis şi în sfârşit am ajun şi eu. Foarte interesant şi bun. Şoseaua bună, pista bună", a zis Marius Viman, pilot din România.



"Am venit să participăm, să demonstrăm ce putem face . A fost organizat bine suntem mulţumiţi de tot", a spus Maxim Arbuz, pilot din Ucrania.



Iubitori de adrenalină din ţara, dar şi de peste hotare au venit să vadă competiţia.



"Suntem din Braşov suntem pentru prima dată la un astfel eveniment. Am decis să admirăm motoare, femei şi de toate. "



"Vezi ceva exclusiv ce nu poţi să vezi pe străzile Moldovei în fiecare zi."



"Am venit cu feciorii este foarte interesant să vedem . Am venit din Râşcani şi ne-au plăcut foarte mult maşinile."



Organizatorii spun că pregătirile pentru cursă au durat în jur de o lună, iar Aeroportul Internaţional din Bălţi nu a fost ales întâmplător.



"Este unicul loc unde putem să adunăm atâţia participanţi şi un plus este că acest aeroport nu funcţionează. Plus la toate avem o pistă foarte bună, mulţi vin şi spun că aici în Bălţi este o pistă foarte bună pentru curse", a declarat Vladimir Rusu, organizator.



Pentru organizarea acestei curse au fost cheltuiţi în jur de 80 de mii de lei, iar premiul pentru primul loc este în valoare de o mie de euro.