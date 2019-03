CURSĂ INEDITĂ ÎN SIBERIA: 30 de concurenți au patinat în costume de baie

30 de persoane au participat la o cursă neobișnuită pe lacul Baikal, ce se află în sudul Siberiei. Aceștia au patinat pe lacul înghețat , fiind îmbrăcați doar în costume de baie.

Concurenții au avut de parcurs distanța de 500 de metri la temperaturi de sub zero grade.



"Această cursă a fost mai eficientă decât o vizită la saună. Mă simt foarte bine. Am avut o doză mare de adrenalină. Experiența a fost foarte tare", a spus participanta, In Bezreadina.



La cursă au participat concurenți din Rusia, Olanda și Germania și China.