CURSĂ INEDITĂ în Capitală. Mai mulţi câini au alergat alături de stăpânii lor

foto: gabiochiana.ro

Mai mulţi locuitori ai Capitalei au organizat o competiţie de alergat împreună cu patrupezii lor. Cursa a fost organizată în sectorul Buiucani, pe un traseu de peste doi kilometri.



Participanţii spun că evenimentul este şi o bună ocazie pentru socializare.



"Am venit cu Jack, este singurul de această rasă. Am participat şi data trecută, am ocupat locul doi, ne-a plăcut foarte mult, de aceea am venit cu mare plăcere."



"Azi suntem aici pentru o cursă de alergare cu câini, în al doilea rând am venit pentru a face cunoştinţă şi cu alţi câini, să fie o comunicare între ei. Ar fi bine să fie mai des aşa competiţii, dar mulţi au câini însă nu toţi iubesc să alerge cu ei, mulţi cumpără câini husky doar pentru frumuseţea lor."



Cursa a adunat şi spectatori.



"Nu avem câine dar am venit să privim întrecerile pentru câini căci copiilor le plac mult animalele, toate concursurile cu câini, pisici nu le pierdem din vedere."



"Foarte frumos, e bine că oamenii aşa ceva organizează? Da, e foarte bine, ar fi de dorit să fie cât mai des organizate astfel de momente."



"E frumos, mie îmi plac foarte mult câini, am fost grănicer şi am lucrat cu câinii. Îmi pare bine că am ajuns astăzi aici să privesc competiţiile."



Organizatorii spun că asemenea competiţii vor mai fi organizate.