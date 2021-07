Cursă de ciclism pentru a susţine o cauză nobilă. Organizatorii și-au propus să adune 5 mii de euro pentru copiii şi adulţii care suferă de boli incurabile

Peste 60 de moldoveni au participat la o cursă de ciclism pentru a susţine o cauză nobilă. În cadrul evenimentului cu sloganul ''Foc la Ghete pe Biciclete'', organizatorii și-au propus să adune 5 mii de euro pentru copiii şi adulţii care suferă de boli incurabile şi se află la Centrul de Îngrijirii Paliative Pediatrice ''Casa Angelus''.

Sportivii au ponit dimineaţă de la Chişinău, iar destinaţia finală a fost satul Isacova din raionul Orhei.



Petru Fînari din Nisporeni spune că de 10 ani practică ciclismul: "Am venit să facem o donaţie, să primesc plăcere şi să avem o zi în care să ne încărcăm cu pozitiv. Am făcut şi haltere fac şi acum. Cu biciclete am început într-o glumă şi am luat-o mai în serios".



Participanții menționează că și-au propus să-i ajute pe cei a căror viață atârnă de un fir de aţă:



"Vrem să le aducem puţină fericire celor mai nefericiţi ca noi".



"Noi susţinem toate evenimentele sociale şi întotdeauna am fost alături de persoanele bolnave şi persoanele care sunt în dificultate".



Organizatorii susţin că vor astfel să dezvolte o rețea mobilă de servicii de îngrijire paliativă în Moldova.



"Ne ocupăm cu îngrijirile paliative pentru pacienţii cu boli incurabile, progresive şi avansate, iar din 2010 am luat la îngrijire şi copii cu boli emițătoare de viaţă. La moment noi avem 21 de copii internaţi în centru. Noi vrem să facem acolo multe lucruri frumoase, avem un teren de joacă pe care vrem să-l dezvoltăm, vrem să facem o grădină cu flori", a declarat Valerian Isac, directorul "Hospice Angelus Moldova".



Evenimentul este la a doua ediţiei.