CURSĂ CU SCÂNTEI LA SILVERSTONE: Hamilton l-a acroșat pe Verstappen la începutul cursei

Cursa Campionatului Mondial de Formula 1 de la Silverstone s-a lăsat cu scântei. Chiar în primul tur, Lewis Hamilton a încercat să-l depășească pe Max Verstappen și l-a acroșat pe rivalul său în lupta pentru titlu. Bolidul olandezului a ieșit în decor și s-a izbit violent de barierele de securitate.Verstappen a părăsit singur mașina distrusă, dar a fost transportat la spital pentru teste suplimentare.Hamilton a scăpat ușor, cu o penalizare de 10 secunde, pe care a ispășit-o ulterior în turul 28. Campionul en-titre s-a reținut la pit stop și a revenit pe locul patru în circuit. Britanicul a recuperat senzațional apoi și l-a ajuns din spate pe liderul Charles Leclerc, iar cu două tururi până la final l-a devansat pe pilotul monegasc. Lewis Hamilton a câștigat pentru a 8-a oară cursa de la Silverstone, iar Leclerc și Valtteri Bottas au completat podiumul."Sincer, m-am gândit că o să am un atac de cord. Când am ieșit din mașină, a fost foarte emoționant. Să sărbătoresc cu steagul Marii Britanii a fost un moment de mândrie pentru mine."Max Verstappen deja a ieșit din spital. Într-un mesaj postat pe o reţea de socializare pilotul echipei Red Bull Racing Honda l-a acuzat pe rivalul de la Mercedes pentru manevra periculoasă și pentru lipsa de respect de care a dat dovadă Hamilton, sărbătorind victoria.În clasamentul general, Verstappen este lider, însă mai are doar 8 puncte avans față de Hamilton.