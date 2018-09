Cursă cu aromă de struguri. Sute de sportivi din mai multe ţări au alergat prin podgoriile uneia din cele mai mari vinării din Moldova

350 de sportivi profesionişti şi amatori din Moldova, Ucraina, Rusia sau Franţa au alergat prin podgoriile uneia din cele mai mari vinării de la noi. Cursa cu aromă de struguri s-a desfăşurat pe o distranţă de 10 kilometri.



Chiar dacă traseul a fost pe alocuri dificil, priveliştea i-a impresionat:



"Totul este bine, timpul e minunat".



"- E greu traseul? - Da, e dificil. - Sunt multe obstacole? - Multe valuri. - Dealuri. - Da, dealuri".



La final, participanţii erau întâmpinaţi cu medalii, aplauze şi muzică. Liviu Croitorul a ajuns primul la finiş. Sportivul a parcurs cei 10 kilometri în 35 de minute.



"Am alergat cu primii cinci după am decis că trebuie să lucrez, că anul trecut tot am cîștigat, dar trebuia să îmi bat recordul. Şi nu ştiu prin minune TĂIAT am alergat cu 6 minute mai repede decât anul tecut", a declarat Liviu Croitorul, participant.



La fete, locul întâi i-a revenit Iuliei Tarasova, campioana Ucrainei la cursele montane. Ea a venit din Odessa şi a alergat distanţa în 39 de minute.



"E foarte frumos. Tu alegi, iar atmosfera din jur te încarcă cu energie pozitivă. Faci mişcare şi te bucuri. Cred că anul viitor o să vin cu familia aici", a spus Iulia Tarasova.



Participanţii la cursă spun că abia aşteaptă ediţia de anul viitor:



"Să alergi prin vii e ceva plăcut şi totodată vreau să spun că promovăm şi cultura vinului, cultura modului sănătos de viaţă".



"Sunt din Rusia, din Rostov-pe-Don, şi particip des la astfel de competiţii, dar aici mi-a plăcut tare mult".



"Începutul cursei a fost anevoios, dar destul de distractiv. Îmi place cum a fost organizat totul aici".



Organizatorii spun că au ales acest traseu pentru a promova un mod sănătos de viaţă, dar şi pentru a prezenta locurile frumoase de la noi.



"Încercăm să oferim experienţe inedite şi de aceasta şi dat fiind faptul că la noi cultura vinului este atât de dezvoltată, ar fi păcat să nu folosim acest lucru", a precizat Tatiana Tutunaru, organizatoarea evenimentului.



Finaliştii cursei au primit în dar sticle de vin, diplome şi trofee. Evenimentul e organizat pentru al doilea an consecutiv.