CURSA BĂRBAȚILOR ADEVĂRAȚI. Peste 1300 de bărbați au alergat dezbrăcați până la brâu la -10 grade

Embed:

Bărbații adevărați nu se tem de frig sau de oboseală. Asta au vrut să demonstreze cei 1300 de participanţi la o cursă inedită de alergat din oraşul Minsk. Organizatorii i-au convins pe aventurieri să se dezbrace până la brâu și să se ia la întrecere.



Bărbații au trebuit să învingă frigul de minus 10 grade și să alerge pe distanţe de unu sau trei kilometri. Ţinând cont de temperaturile scăzute, participanţii au avut voie să poarte căciulă și ciorapi groși.



"Sunt sportiv profesionist și am decis să alerg pentru satisfacţia personală, să încerc ceva nou. Mi-a plăcut, a fost foarte interesant și aș vrea să mai fac ceva de genul acesta pe viitor", a zis un bărbat.



"Chiar cu o zi înainte doctorii mi-au interzis să particip. Recent am suferit o intervenție chirurgicală, dar am venit și mi-am depășit limitele. Mulțumesc organizatorilor", a spus alt bărbat.



La final, toți participanții au primit câte o medalie de participare, dar și săruturi din partea iubitelor. Cursa a fost organizată cu ocazia Zilei Armatei Sovietice.