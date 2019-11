Curs de navigaţie la Chișinău. Doi navigatori din România îi învaţă pe oameni tainele marinăriei

După ce au cutreierat și descoperit lumea la bordul navelor, s-au hotărât să îi înveţe şi pe alţii tainele marinăriei. Ovidiu Drugan și Oleg Margină din România au organizat un curs de navigaţie la Chișinău. Drugan a lucrat mai bine de 15 ani la Curtea Supremă de Justiţie din România.



"Între timp am început să îmi dezvolt pasiunea cu iahting-ul, care vine din copilărie de la cărțile lui Gulliver și alte cărți de navigatori. Atunci când familia a reușit să achiziționeze un velier de mici dimensiuni, am început să navighez mai intensiv, iar după ani și ani am decis că este mai potrivit să fac o schimbare de profesie", a menţionat Ovidiu Drugan, fondatorul școlii "Set sail România".



Oleg Margină a lucrat în mai multe domenii până a descoperit sailing-ul. "Am trecut prin Facultatea de Medicină, după care Academia de Studii Economice, după care o carieră în multinaționale. După toate aceste experiențe am înțeles că totuși marea mă cheamă și am lăsat tot, cariera și tot ce s-a putut și m-am dedicat seiling-ului".



Acesta practică sailing-ul de zece ani, iar acum organizează diverse expediții.



Ovidiu Drăgan navighează de 20 de ani, timp în care a parcurs peste 50 de mii de mile marine. Cei doi organizează cursuri de sailing în România și în Moldova. Deși nu avem mare, Ovidiu Drugan susține că oricine poate deveni navigator.



"După trei zile ieși cu un bagaj larg de cunoștințe teoretice. Este adevărat că nu ai urcat niciodată pe barcă, dar asta se rezolvă atunci când îi așteptăm pe cursanți la Limanul, Mangalia în România. Acolo stau aproximativ o săptămână, cinci zile în care experimentează cum manevre de intrare și de ieșire marină, navigația cu velar, navigația cu motorul, o noapte întreagă de stat pe apă", a declarat Ovidiu Drugan.

Pentru a deveni skipper cu acte în regulă, participanții dau şi un examen teoretic la o Căpitănie din România:

"După ce trece acest examen primește un carnetul de conducător internațional de ambarcațiune de agrement cu care a doua zi poate să navigheze fără nicio problemă".



"Pentru participanți, finalizarea acestui curs e o șansă de a savura vacanțele într-un mod inedit".



"Să îmi găsesc o pasiune nouă pentru alt tip de vacanțe, să zicem dacă o dată în an mă duc la munte pentru un ski, vara mă duc la mare pentru plajă, să mai fie și asta ca o opțiune".



Cursul de navigaţie este organizat la Chișinău al doilea an consecutiv.