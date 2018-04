CURIOZITĂŢI pe care nu ai avut niciodată timp să le cercetezi, dar TREBUIE SĂ LE CUNOŞTI

Căutările online sunt limitate doar de imaginația ta. Deși istoricul arată că oamenii caută o grămadă de lucruri, există încă foarte multe "mistere" necercetate, pe care lumea le ia ca atare, scrie feminis.ro.

Ai în continuare cele mai comune lucruri pe care le vezi zilnic, dar nu știi de ce sunt într-un anume fel.



1. Gaura dintre cameră și flash de la un iPhone



Această gaură este un microfon care înregistrează sunetele când folosești camera frontală pentru a face filmulețe.



2. Peticele de pe anumite ghiozdane



Aceste petice sunt precum etichetele și se află acolo ca să poți agăța ceva de ele. Potrivit lui Jamie Cormack, co-fondatorul Herschel, aceste petice au fost adăugate inițial pentru a putea căra topoare.



3. Gaura din partea de jos a unui lacăt



Această gaură lasă apa să se scurgă în cazul în care lacătul este folosit pentru exterior sau poate fi folosită pentru a iriga interiorul lacătului cu ulei.



4. Logoul USB



Nimeni nu-ți poate imagina orice electronice asociate cu apa, dar logoul USB are o legătură subtilă cu aceasta. El a fost conceput pornind de la tridentul lui Poseidon, zeul mărilor. Așa cum tridentul simbolizează puterea, compania respectivă se asociază cu puterea tehnologică: săgeata centrală reprezintă datele, cercul voltajul de 5V și pătratul împământenirea.



5. Pătrățica de culoare de pe marginea tuburilor de pastă



Acest semn, pe care probabil că l-ai observat, se află acolo pentru ca mașina industrială care produce tuburile să poată vedea cu senzorul său optic locul unde trebuie pliat sau tăiat materialul. Culoarea acestei pete este irelevantă, atâta timp cât este o nuanță închisă și suficient de diferită față de restul ambalajului, astfel încât senzorii s-o recunoască.



6. Picioarele paharelor de vin



Piciorul de la un pahar de vin este special conceput astfel încât căldura de pe mâna ta să nu se transfere către conținutul paharului.



7. Mânerul sticlelor de sirop



Aceste mânere minuscule există în special la siropul de arțar și sunt amintirea primelor recipiente de sirop, care aveau mânere proporționale. Însă pe măsură ce recipientele au devenit mai mici s-au micșorat și mânere mult mai mult.



8. Modul corect de a decoji o banană



Majoritatea oamenilor încep să decojească bananele de la vârf, dar modul corect este precum o maimuță, adică invers. Apasă ușor coada bananei, ca să se desfacă singură mai bine.



9. Păpușa Barbie are un nume de familie, un prenume și un nume mijlociu



Numele complet al păpușii adorate de atâtea fetițe este Barbara Millicent Roberts, iar părinții ei sunt George și Margaret Roberts.



10. Cine a inventat hidrantul



Nimeni nu știe răspunsul la această întrebare, nici măcar portalurle de căutări, deoarece biroul în care se păstra înregistrarea lui a ars din temelii.



11. Impactul fecalelor asupra mediului



Cantitatea fecalelor umane este direct proporțională cu cererea de hârtie igienică și zilnic sunt tăiați aproape 30000 de copaci pentru a satisface această cerere crescândă.



12. De ce se cheamă așa trailerele



Trailerele sunt puse la începutul filmelor, pe post de reclamă sau în calupuri speciale de pe internet. Ele au această denumire deoarece la începuturi erau vizioate la finalul filmelor din cinematografe, dar această practică nu a durat mult, pentru că lumea pleca imediat după proiecție.



13. Croisantele nu provin din Franța



Foarte multă lume presupune că aceste delicatese sunt originare din Franța, dar în ciuda denumirii, ele provin, de fapt, din Viena, Austria.



14. De ce ferestrele din avion sunt rotunde sau ovale



La începuturi, avioanele aveau ferestre pătrate, dar în 1953 două avioane s-au prăbușit și forma acestor ferestre s-a dovedit a fi motivul, deoarece unde există un colț, este și un punct orb, în care nu vezi nimic, deci ferestrele pătrate aveau 4 puncte moarte. În plus, presiunea aerului exercitată din afară spre interior este destul de periculoasă. Din această cauză, inginerii au decis să rotunjească marginile ferestrelor, pentru a permite o mai mare vizibilitate și a distribui presiunea mai bine.



15. De ce în engleză, adidașii se cheamă sneakers



Adidașii au această denumire în engleză, deoarece talpa de cauciuc nu produce zgomot la mers.



16. De ce literele de pe tastatură nu sunt aranjate alfabetic



Când au fost inventate mașinile de scris, acestea aveau taste aranjate alfabetic, dar din cauza poziției anumitor litere (s-h, t-h, e-a, e-i, o-u) mâinile celor care scriau sufereau diverse dureri dacă încercau să tasteze mai repede, iar ei încercau, pur și simplu, să mute literele. Astfel s-a născut tastatura tip QWERTY.