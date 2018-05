Curiozităţi care dovedesc că lumea este mai ciudată decât crezi

Lumea este plină de lucruri interesante și neașteptate. De exemplu, Napoleon a fost atacat o dată de iepuri și orice câine poate deveni primar, scrie feminis.ro.

Aceste informații îți vor crește IQ-ul, îți vor satisface curiozitatea și te vor înveseli.



1. În Franța te poți căsători cu o persoană decedată



În Franța, China și Sudan este considerată legală o căsătorie post-mortem. În Franța secolului XX s-au înregistrat zeci de astfel de cereri de căsătorie și multe dintre ele au fost aprobate.



2. Ochii struților sunt mai mari decât creierul



Ochii unui struț sunt adesea comparați cu bilele de biliard. Globul ocular este atât de mare încât numai un creier de mărimea unei nuci ar putea intra confortabil în craniu alături de ochii struţului. Volumul creierului unui struț este de două ori mai mic decât al ochilor.



3. Drujba a fost inventată pentru a ajuta la nașteri



În anul 1830, ortopedul Bernhard Heine a inventat prima unealtă chirurgicală pentru a tăia oasele. Acest instrument semăna cu drujba din ziua de azi și era considerat foarte util în cezariană de la vremea respectivă. Deși elementele principale ale drujbei au fost create abia al sfârșitul secolului al XIX-lea, motorul pe gaz a funcționat încă din 1920. La ora actuală există drujbe pentru profesioniști și modele de bază, doar pentru amatori.



4. În Islanda a fost interzisă creșterea câinilor timp de 60 de ani



Legea a fost dată în 1924, după ce s-a descoperit că aceste animale de companie sunt purtătoare de echinococoză (tenii). Aceşti viermi intestinali sunt foarte periculoşi, deoarece cauzează infecții ce duc la orbire. Legea a fost anulată în 1984, după ce pisiciile au devenit oricum animalele de companie preferate.



5. Anatidaephobia este frica de a fi privit de o rață



Termenul a fost inventat de Gary Larson când a desenat o caricatură pentru benzile desenate The Far Side și reprezintă combinația dintre cuvintele „anatidae” și „phobia”. Pe baza acestei caricaturi Larson a fost admis în National Cartoonist Society.



6. Napoleon a fost atacat de iepuri



În 1807, Napoleon Bonaparte a decis să petreacă la vânătoare, iar omul însărcinat de organizarea acestei partide a trebuit să populeze locul cu iepuri sălbatici. Se presupune că vânătoarea ar fi trebui să relaxeze membrii curții regale, doar că iepurii se purtau foarte ciudat și când a sunat cornul de începere, animalele s-au adunat și au început să-i atace pe cei cu puști în loc să fugă de ei.



7. Păianjeni vegetarieni



Există aproximativ 40000 specii de păianjeni, care, în principiu, mănâncă alte insecte și creaturi mici, dar în America Centrală, trăiește un păianjen vegetarian cu 8 picioare, care a fost botezat Bagheera Kiplingi. Acesta este primul tip de păianjen descoperit care se hrănește exclusiv din plante.



8. Numele pokemonilor Hitmonlee și Hitmonchan sunt inspirate din numele lui Bruce Lee și Jackie Chan



Acești eroi din filmele de acțiune au devenit prototipul pokemonilor, dar la început, nimeni nu a observat asemănările.



9. Paraskavedekatriaphobia este frica de Vineri 13



Cuvântul a fost introdus de Dr. Donald Dossey, fondatorul Stress Management Center și Phobia Institute of Southern California. El susținea că odată ce pacienții săi au învățat să pronunțe denumirea, aceștia s-au vindecat, dar specialiștii moderni nu prea apreciază metodele sale ciudate de a lupta cu fobiile.



10. Grupul LEGO este cel mai mare producător de cauciucuri din lume



Acestă companie produce peste 300 milioane de cauciucuri pe an, mai mult decât orice alt producător din lume. Trebuie specificat însă că ei produc cauciucuri mici, pentru construcția vehiculelor LEGO și nu se pot compara cu Michelin sau Goodyear.



11. Câinele "Bosco" a fost primarul orașului Sunol mai bine de 10 ani



Un câine care a fost botezat "Bosco", corcitură de Labrador Retriever cu Rottweiler, a fost ales primar al unui orășel pe nume Sunol, din California. Bosco a avut această funcție între anii 1981 până la moartea sa, în 1994. Unele ziare au scris la momentul respectiv că un câine care poate deveni primar este buba sistemului electoral american, dar locuitorii orașului au contrazis aceste vorbe și în anul 2008 i-au ridicat câinelui un monument.



12. Donald Duck interzis în Finlanda



Desenele cu cea mai cunoscută rață din istorie au existat în Finlanda din 1951, dar în 1977, Comitetul pentru Afacerile Tinerilor a decis să nu-l mai cumpere. În discuțiile despre această problemă, s-a spus că decizia a fost luată din cauza faptului că personajul influențează negativ tinerii, pentru că nu are pantaloni. Ulterior, benzile desenate cu Donald Duck au devenit la mare căutare și se distribuie fără probleme.