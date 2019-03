CURGE VINUL PESTE PRUT. România importă cel mai mult vin din Moldova

Fiecare a patra sticlă de vin vândută în România provine la noi. În 2018, statul vecin a devansat China şi a devenit cel mai mare importator de vinuri din Moldova. Valoarea exporturilor în România a crescut cu 41%. Datele au fost prezentate de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului care a tras linie şi a făcut totalurile anului vinicol 2018. Potrivit specialiştilor, recolta de anul trecut a fost atât de bună încât a plasat Moldova pe locul al 19-lea în topul producătorilor de vinuri din întreaga lume.

În anul 2018, valoarea exportului de vin moldovenesc a atins cifra de aproximativ trei miliarde de lei, în creştere cu 11 la sută faţă de media ultimilor trei ani. Cel mai mult am vândut pe piaţa din România. Valoarea vinului exportat peste Prut a atins peste 200 milioane de lei. China se poziţionează pe locul al doilea. Aici vorbim despre 167 de milioane de lei, fiind într-o uşoară creştere de trei la sută. Urmează Polonia unde au fost exportate vinuri în valoare de peste 160 de milioane de lei şi în Cehia creşterea a fost de 15%. Datele arată că şi Rusia a importat cu 9 la sută mai mult vin comparativ cu anii precedenţi.



"Piețele de export sunt foarte competitive. Nu mai este loc acum pentru un vin mediocru, un vin anonim. Deci trebuie să avem un vin care vorbeşte despre ţară. Eu cred că tendinţele acestea trebuie să le menţinem. Trebuie să ne bazăm pe ce avem pentru că avem multe atuuri. Avem soiuri de ani de zile, de mii de ani", a declarat Gheorghe Aprentin, director Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.



"Utilajul tehnologic este acelaşi pe care îl au toată lumea. Fie în Italia, fie în Germania, am fost în China, iar materia primă trebuie să fie una de calitate înaltă", a spus Boris Găină, academician.



Anul trecut a fost bogat şi în investiţii în sectorul vitivinicol. În total, pentru dezvoltarea domeniului s-au cheltuit 350 de milioane de lei, dintre care 184 de milioane au fost alocate pentru plantarea viţei-de-vie, iar 82 de milioane de lei pentru modernizarea vinăriilor.



"Anul 2018 a fost un an benefic pentru viticultori, pentru producătorii de struguri. Roadele au fost înalte, calitatea strugurilor a fost destul de bună. E vorba de 12 tone, cam de la 10 la 12 tone. Eu sunt destul de optimist că anul acesta tot vom avea recolte destul de plăcute", a declarat Victor Efros, agronom.



În acelaşi timp, suprafaţa podgoriilor s-a majorat cu 22 la sută, iar numărul vinificatorilor a crescut cu 15%. Datele arată că cele mai cultivate soiuri tehnice sunt Cabernet Sauvignon, Merlot şi Aligote.