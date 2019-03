Curăţenie înainte de Paşte. Cum îşi pregătesc moldovenii locuinţele de SĂRBĂTOARE

Embed:

Cu o lună înainte de Paşte, moldovenii au început să pregătească locuinţele de sărbătoare. Cei care duc lipsă de timp, apelează să la companiile specializate pentru curăţenie generală. Solicitările curg gârlă şi la spălătoriile de covoare.



"În general acum faţă de zilele obişnuite pot să crească chiar şi de patru sau cinci ori Mai ales după perioada sărbătorilor de Crăciun, când avem o pauză când solicitările scad de două, trei ori", a povestit Dumitru Plămădeală, director de spălătorie de covoare.



La companiile de cleaning agenda este foarte încărcată în această perioadă.



"Deja lumea îşi face înregistrări săptămâna înainte de Paşti deja este practic toată plină. Nu cresc preţurile ba din potrivă avem minus 10 procente reducere. Totul depinde de gradul de poluare, dacă e la o gospodină acasă preţul poate să fie 1.500- 2.000 depinde de suprafaţa apartamentului", a spus Victoria Gospodărelu, directoarea unei companii de cleaning.



Tudor Căpăţînă din oraşul Orhei este unul dintre clienţii fideli ai companiilor de cleaning.



"În lună e posibil de 2 ori pe lună, când am nevoie. Eu sunt divorţat, trăiesc singur şi câte o dată am nevoie.La mine casa nu e aşa de mare am două camere şi un coridor îmi fac toate serviciile cu 700 de lei mă achit", a spus Tudor Căpăţână, locuitor al oraşului Orhei.



Situaţia este diferită în sate, unde oamenii nu-şi permit să apeleze la companii specializate pentru a face ordine în gospodărie. Eugenia Postică din satul Drăsliceni, raionul Criuleni, spune că la ea curăţenia începe din curte.



"Clar că am început curăţenia. De Sfintele Paşti mai curat trebuie să fie. Facem curăţenie şi în casă şi în ogradă şi în grădini şi în curţi, peste tot facem.Copăceii cu var i-am dat, am măturat, am dus gunoiul", a spus Eugenia Postică, locuitoare a satului Drăsliceni, Criuleni.



Despre serviciile de cleaning, Eugenia Postică a auzit doar la televizor.



"Doamne fereşte. Chiar eu mă minunez când aud de la oraş când se transmit ştirile."



În acest an, Paştele va fi sărbătorit în data de 28 aprilie.