Curăţenie generală la Taraclia. 50 de voluntari şi muncitori au făcut ordine în oraş

Aproape 50 de voluntari şi funcţionari s-au mobilizat pentru a face curăţenie în oraşul Taraclia. Primăria are doar trei muncitori responsabili de salubrizare, dar aceştia nu pot face faţă tuturor sarcinilor. Aşa că în ajutor le-au sărit măturătorii din Orhei, localitate unde au fost angajaţi mulţi muncitori care sunt plătiţi pe măsură, practică ce se vrea să fie implementată şi la Taraclia. În doar câteva ore, ei au făcut ordine pe străzile principale din oraş.



"- Este puţin murdar, dar avem un oraş frumos, verde. Ne dorim ca el să fie curat, îngrijit şi să ne fie plăcut. - Acum ce faceţi? - Acoperim trandafirii cu pământ ca să nu îngheţe iarna".



Muncitorii din Orhei au venit pentru a le da o mână de ajutor localnicilor din Taraclia, dar şi pentru a le oferi sfaturi.



"Aşa cum fiecare are grijă de curăţenia din biroul de acasă sau de curte, aşa trebuie să fie şi în oraş. Trebuie să respecte munca celor care fac ordine"



"Este un oraş foarte frumos, bine amenajat, dar trebuie puţină muncă, pentru că la Orhei arată mult mai frumos şi mult mai bine"



Potrivit noului edil din Taraclia, Primăria are doar trei angajaţi responsabili de salubrizare. În scurt timp, acesta îşi propune să preia practica din Orhei şi să mărească numărul angajaţilor până la 15, dar şi numărul utilajelor. Iar salariul măturătorilor va fi majorat de la 2000 la 4000 de lei.



"Vom diviza oraşul în sectoare astfel încât în fiecare curte, pe fiecare stradă, să fie curat. Ne dorim să oferim şi un salariu mai mare, de 4000 de lei, aşa cum este la Orhei. În următoarea perioadă cred că o să facem acest lucru. Am vorbit cu câţiva agenţi economici, oameni cărora nu le este indiferent de soarta oraşului şi ei au spus că sunt gata să ne sprijine", a spus primarul oraşului Taraclia, Veaceslav Lupov.



Oamenii din Taraclia spun că demult era necesară o curăţenie generală în oraş.



"Eu sunt medic şi pot să vă spun că oraşul este foarte murdar. Sunt foarte multe sticle şi pungi. Toate aceste resturi trebuie duse în locuri special amenajate".



"Mereu era murdar, murdăria asta rămânea din toamnă şi, apoi, dacă nu se curăţă, cade zăpada şi această murdărie rămâne".



Primarul oraşului Taraclia a promis că astfel de acţiuni de salubrizare vor fi organizate o dată pe lună.

