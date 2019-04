CURĂŢENIE GENERALĂ LA CRIULENI. Angajaţilor din oraş li s-au alăturat tinerii democraţi

Embed:

Mobilizare la Criuleni, în ajun de Paşte, unde oamenii au ieşit la curăţenie pentru a pregăti oraşul de sărbătoare. Iniţiativa aparţine preşedintelui raionului Criuleni, Ion Ţurcan, care a fost încântat de simţul civic al oamenilor ieşiţi în număr mare la acţiunea de salubrizare.



Mai mulţi angajaţi ai instituţiilor publice din oraş au lăsat pentru câteva ore serviciul şi, împreună cu tinerii democraţi din raion, au ieşit la marea curăţenie.



"Lucrăm pentru Criuleniul nostru, să fie frumos. Vine vara, trebuie lumea să vadă doar curat în oraş."



"Am luat care şi ce are pe acasă, greble, mături, săpi, hârleţe şi am ieşit la salubrizarea oraşului."



Oamenii s-au organizat rapid, unii au măturat, alţii au curăţat copacii de ramurile uscate iar alţii au vopsit băncile.



"O facem benevol, ajutăm ca să fie frumos înainte de Paşte, frumos pentru oameni şi pentru noi să fie."



"Noi nu lucrăm într-ales, fiecare o făcut ce o văzut şi ce o putut, în frunte cu preşedintele raionului, Ion Ţurcan, facem ordine de la un capăt de oraş şi până la alt capăt."



Nici preşedintele raionului Criuleni nu s-a lăsat mai prejos şi a muncit cot la cot cu oamenii din oraş.



"Mă bucur că mesajul meu care a fost adus la cunoştinţa locuitorilor, acum două zile, a fost primit cu brio, cu plăcere. Această tradiţie este de câteva secole şi este important ca oamenii înainte de sărbătorile de Paşte, oamenii trebuie să facă ordine atât în gospodăriile lor personale, cât şi în gospodăria orăşelului Criuleni. "



După ce au făcut curăţenie în parcul central, tinerii democraţi au mers să dea o mână de ajutor angajaţilor policlinicii şi spitalului raional.



"Şi la instituţie cu sufletul mare, şi acasă la fel, eu sunt gospodar."



"Am ieşit să mai facem puţină regulă, puţină curăţenie, căci ne-au făcut drumurile foarte bune şi atunci e normal ca să fie frumos şi alături de drumuri totul."



La acţiunea de salubrizare au fost prezenţi şi pompierii şi câţiva pădurari.



"Ne-am adunat tot colectivul ca să face curăţenie nu doar pe teritoriul unităţii, dar şi în locurile publice."



"Dacă am tăiat o creangă mai groasă la un arbore atunci nu trebuie lăsat aşa căci razele solare pătrund şi îl usucă, dar aşa noi îl dăm fie cu vopsea sau var."



Deşeurile colectate în urma curăţeniei au fost transportate la o groapă de gunoi autorizată.