Curăţenie de primăvară în Capitală. Șase mii de saci cu gunoi au fost adunaţi de pe malurile râurilor (FOTO)

foto: publika

Peste şase mii de saci cu gunoi au fost adunaţi de pe malurile râurilor din Capitală în timpul curăţeniei de sâmbăta trecută. Aproape 1500 de muncitori, angajaţi ai preturilor, dar şi voluntari şi elevi au dat dovadă de spirit civic şi au participat la acţiunea organizată de Primărie. Autorităţile municipale le-au mulţumit tuturor pentru implicare şi au menţionat că, dacă toţi locuitorii Capitalei s-ar mobiliza, oraşul ar fi mai curat.



"În total, au fost implicate 1530 de persoane, 25 de utilaje, s-au evacuat în jur de şase mii de saci de deşeuri. Consider că asta nu e laudă, asta e realitatea şi, încă o dată, mă alătur la vorbele doamnei Lucia Caciuc, într-adevăr, e curat nu acolo unde se salubrizează, e curat acolo unde se păstrează", a declarat Serghei Carp, şeful Întreprinderii Municipale "Spaţii Verzi".



"Asta nu e o laudă, asta e o tristeţe că trebuie aşa un volum, şase mii de saci şi încă, suplimentar, opt sute la Buiucani, asta este un volum enorm, pe care noi, singuri, l-am adus acolo, doar nu a venit gunoiul singur", a declarat Nistor Grozavu, viceprimarul Capitalei.



Totuşi, au fost şi oameni indiferenţi. De exemplu, niciun locatar din blocurile de pe malul râului Durleşti nu a ieşit să dea o mână de ajutor.



"Regretabil că, la acţiunea de sâmbătă, în zonă, când se lucra chiar sub coasta blocurilor locative, din blocurile respective nu am avut nicio persoană din locatarii zonei respective", a menționat Vadim Brînzaniuc, vicepretorul sectorului Buiucani.



Acţiunea de sâmbătă a fost prima din cadrul unei ample campanii de salubrizare lansată de Primăria Chişinău. În data de 30 martie, locuitorii oraşului sunt invitaţi să planteze copaci, iar în luna aprilie, să facă ordine în parcuri şi în curţile blocurilor.