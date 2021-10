Curăţenia de toamnă. Sute de saci cu gunoi, adunaţi de voluntari pe malurile râului Bâc

Angajaţii Primăriei Chişinău, împreună cu reprezentanţii preturilor, au făcut lună malurile râului Bâc. În doar câteva ore, voluntarii au adunat sute de saci de gunoi de pe o distanţă de cinci kilometri."Deşeuri sunt de toate. Chiar aceleaşi roşii practic pe tot teritoriul am observat roşii, ardei, castraveţi şi tot aşa mai departe. Eu nu înţeleg de ce ele au fost aruncate?""Foarte murdar, stăm jumătate de oră pe o porţiune de câţiva metri şi tot strângem şi strângem gunoi""Împreună cu colegii nu am vrut să rămânem indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă în Chişinău. Consider că a face bine trebuie să începi de la tine"La marea curăţenie a participat şi viceprimarul Ilie Ceban:"Sunt şi fructe, legume, e un dezastru. Am discutat cu colegii că trebuie să intervenim cu anume măsuri. Anterior am decis să deschidem la piaţa Cărbunarilor care aparţine Pieţii Centrale, să deschidem un tronson ca să evacuăm aceste camioane, deoarece de aici vine toată sursa de poluare."Autoritățile au pus la dispoziţia voluntarilor mănuși, pungi, dar și transport pentru evacuarea deșeurilor. În cadrul campaniei, care se va desfăşura pe parcursul lunii octombrie, municipalitatea mai intenţionează să planteze copaci pe teritoriul oraşului.