Cupa Mondială 2018: Zlatko Dalic: Felicit echipa Franţei, dar într-o finală nu se dă un astfel de penalty

scrie agerpres.ro. ''Nu se acordă acest gen de penalty într-o finală'', a afirmat Dalic, după eşecul echipei sale, însă a subliniat că acest lucru nu ''scade din meritele victoriei franceze'', iar asistenţa video la arbitraj (VAR) rămâne un ''lucru bun''.''Trebuie să felicit Franţa pentru acest titlu de campioană mondială. Noi am jucat bine în primele 20 de minute, am controlat meciul şi după aceea a venit acel autogol dintr-o fază fixă. Am egalat şi am continuat, iar apoi a fost acordat acel penalty. În mod normal, nu fac comentarii, tot ce pot spune e că într-o finală de Cupă Mondială nu se acord un astfel de penalty, însă acest lucru nu scade din victoria Franţei. Am avut şansă în primele şase meciuri, poate că ne-a lipsit un pic acum. Trebuie să îmi felicit jucătorii, care au fost făcut probabil cel mai bun meci al lor la acest Mondial, dar în faţa unei echipa aşa puternice ca Franţa nu trebuie să faci greşeli. Suntem un pic trişti, dar şi mândri'', a declarat Dalic la conferinţa de presă, citat de AFP.''Am mult respect pentru arbitru, a luat decizia pe baza a ceea ce a văzut, iar intenţia mea nu a fost să fiu negativ. Cât despre VAR, când e în favoarea ta e bine, dar când e în defavoarea ta, nu mai e aşa bine. Totuşi, VAR rămâne un lucru bun pentru fotbal'', a apreciat Dalic.''Evident că suntem toţi trişti după acest meci, dar le-am spus jucătorilor că trebuie să meargă cu capul sus. Au dat maximum şi pot fi mândri de performanţa lor în această competiţie. Dacă înaintea loviturii de start cineva ne propunea să terminăm ca medaliaţi cu argint ar fi fost formidabil. Bineînţeles că există tristeţe, jucătorii credeau în şansa lor. Le-am spus că, uneori, în fotbal pierzi, dar trebuie să rămâi demn la înfrângere, la fel ca şi la victorie. Trebuie să respectăm scorul'', a mai spus tehnicianul croat.Dalic a comentat şi faptul că Luka Modric, căpitanul echipei sale, a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului: ''Suntem foarte fericiţi pentru el că a câştigat acest trofeu, îl merită. A jucat extraordinar în acest turneu şi a arătat calitatea echipei în care evoluează. A făcut cea mai mare parte a muncii şi merită acest trofeu, chiar dacă noi nu am câştigat. (...) În ansamblu, Croaţia a făcut un turneu formidabil, şi-a demonstrat valoare, atuurile sale. Acum că s-a terminat, trebuie să le mulţumesc jucătorilor mei pentru ce au făcut şi trebuie să spun că sunt mândru de ei, de echipa mea, de ţara mea''.''Acum am nevoie de un pic de odihnă. În ultimele două luni am muncit din greu, a fost o perioadă foarte dificilă, dar a fost formidabil să muncesc cu jucătorii mei. Am terminat pe locul al doilea şi e un lucru foarte bun. Nu iau niciodată decizii la cald, voi aştepta, pentru moment nu mă gândesc decât la întoarcerea în Croaţia şi la odihnă'', a concluzionat Dalic.Selecţionata Franţei a câştigat al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.Francezii s-au impus prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 - penalty), Paul Pogba (59) şi Kylian Mbappe (65), în timp ce pentru croaţi au punctat Ivan Perisic (28), Mario Mandzukic (69).