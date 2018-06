Cupa Mondială 2018: Selecţionerul Marocului acuză o posibilă mare greşeală de arbitraj

, scrie agerpres.ro. "Singura întrebare pe care vreau să o pun este: dacă la cel de-al doilea gol egalizator, mingea a ieşit pe o parte a porţii şi mă aşteptam ca şi cornerul să fie pe aceeaşi parte, însă a fost executat de pe cealaltă parte. Este autorizat acest lucru? Sincer, nu pot să vă răspund. Dacă nu este autorizat, atunci este o mare greşeală de arbitraj", a spus Renard după meci."Nu a fost ofsaid la golul respectiv (înscris de Iago Aspas în minutul 90) pentru că am revăzut înregistrarea video. Nu avem ce să contestăm. Singura problemă este legată de executarea cornerului de pe partea cealaltă a porţii, nu de pe cea pe care a ieşit mingea. Aceasta este marea întrebare. Am mers la uşa arbitrilor (la finalul jocului), iar aceasta a rămas închisă", a adăugat francezul.Herve Renard s-a mai plâns de o "nedreptate" a arbitrilor şi după eşecul cu Portugalia (0-1), acuzând faptul că nu a beneficiat de dispozitivul video."Acum trebuie să ne concentrăm asupra esenţialului, astfel spus a rezultatului. Ne-am fi dorit, desigur, să învingem Spania pentru că am venit aici pentru acest lucru. Am suferit, la fel ca toate echipele care înfruntă Spania. Când priveşti componenţa echipei lor, vezi că este un mix între Barca şi Real Madrid, aşa că trebuie să-i felicit pe jucători şi pe toţi ceilalţi pentru această Cupă Mondială. Ne-a lipsit puţină experienţă. Însă am arătat împotriva Portugaliei şi Spaniei, două dintre cele mai bune echipe din lume, că ne putem ridica la înălţimea lor. Plecăm cu capul sus, foarte sus chiar, şi cu multă mândrie", a mai spus selecţionerul Marocului, ţară care a participat la Cupa Mondială de fotbal după o pauză de 20 de ani.