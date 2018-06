Cupa Mondială 2018: Selecţionerul Franţei nu crede că Mondialul din Rusia va fi ultimul pentru Paul Pogba

scrie agerpres.ro. "Nu cred că este ultima sa Cupă Mondială din moment ce are doar 25 de ani, iar peste patru ani va avea 29 de ani, deci probabil va fi capabil să mai joace", a spus el Deschamps.Pogba spunea în urmă cu o zi că ia în considerare posibilitatea retragerii. ''Sunt realist. Nu ştiu ce se va întâmpla mâine, poate nu voi mai fi convocat, sau voi fi accidentat ori vor veni alţi jucători mai buni'', menţiona Pogba.''Într-adevăr, Pogba a avut o perioadă mai grea, dar eu îl văd mereu la fel. Cu siguranţă are multă experienţă deşi nu are decât 25 de ani. Se simte bine, este fericit şi este foarte motivat'', a arătat Deschamps.Franţa va disputa marţi ultimul meci din grupa C, contra Danemarcei. Les Bleus sunt deja calificaţi în faza următoare a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după 2-1 cu Australia şi 1-0 cu Peru.