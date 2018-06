Cupa Mondială 2018: Mouez Hassen, portarul Tunisiei, părăseşte Cupa Mondială din cauza unei accidentări

, scrie agerpres.ro. "Am discutat cu echipa medicală a clubului şi am am luat decizia noastră. Jucătorul va fi transferat la clubul său pentru a primi îngrijiri, iar Mondialul s-a încheiat pentru el", a declarat medicul selecţionatei Tunisiei, Souheil Chamli, într-o înregistrare video postată pe contul de Facebook al federaţiei de la Tunis.Hassen s-a accidentat la un umăr respingând un şut al englezului Jesse Lingard, în meciul de debut al Tunisiei la CM 2018, pierdut la limită în faţa Angliei (1-2). El a fost nevoit să părăsească terenul după numai 15 minute de joc, iar în locul său a intrat Farouk Ben Mustapha. Celălalt portar al tunisienilor este ''veteranul'' Aymen Mathlouthi.