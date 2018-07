Cupa Mondială 2018: Les Bleus au sărbătorit la vestiare cu preşedintele Macron

''Cu domnul Preşedinte, trăiască Franţa, trăiască Republica!'', a strigat Blaise Matuidi, aflat alături de Macron, la o zi după ce Franţa a sărbătorit ziua sa naţională (14 iulie).''Trăiască Franţa, trăiască Republica!'', s-au alăturat şi Samuel Umtiti, Antoine Griezmann şi Paul Pogba, strigându-şi bucuria după cucerirea trofeului.''Am scris istorie, istorie, a doua stea (de campioană mondială, n. red.)! Pentru poporul francez, e pentru voi! Trăiască Franţa!'', a mai spus Matuidi, în direct pe Instagram.Fotbalistul echipei Juventus Torino a cântat, alături de mai mulţi coechipieri, melodia ''We are the champions'', a formaţiei Queen, iar apoi au cântat în cor un cântec al interpretului Naza, scrie agerpres.ro. ''Les Bleus'', unii alături de copiii lor, au cântat mai multe melodii şi au scandat lozinci pe muzica pusă de fundaşul Presnel Kimpembe (PSG), DJ-ul obişnuit al vestiarului echipei Franţei, notează AFP.''Vă mulţumesc, domnule preşedinte pentru tot ce aţi făcut pentru noi'', a mai spus Matuidi, adresându-se preşedintelui federaţiei franceze de fotbal (FFF), Noel Le Graet. ''Eu sunt cel care vă mulţumeşte, Matuidi, pentru tot ce aţi făcut pentru noi'', i-a replicat conducătorul federaţiei.''Les Bleus'' au jucat a treia lor finală, după cea din 1998, în care au învins Brazilia, şi după cea pierdută în 2006 în faţa Italiei. Echipa lui Deschamps s-a încununat campioană mondială la doi ani după ce a pierdut finala EURO 2016, pe teren propriu, în faţa Portugaliei. Francezii şi-au făcut jocul lor obişnuit, pragmatic, câştigând prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 - penalty), Paul Pogba (59) şi Kylian Mbappe (65), în timp ce pentru croaţi au punctat Ivan Perisic (28), Mario Mandzukic (69).