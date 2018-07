Cupa Mondială 2018. Jean-Marie Pfaff: Belgia are o şansă unică de a câştiga trofeul

''Dacă nu suntem campioni mondiali nici de data aceasta, atunci nu se va mai întâmpla niciodată'', a declarat Jean-Marie Pfaff, fostul mare portar al naţionalei de fotbal a Belgiei, înaintea semifinalei de marţi cu Franţa, de la Cupa Mondială 2018, scrie agerpres.ro.



"În Mexic, în 1986 (când Belgia a încheiat pe locul 4 - n. r.), am fost o generaţie de aur. Aceasta e strălucitoare", a afirmat Pfaff, în vârstă de 64 de ani, pentru agenţia DPA.



"Franţa va fi un adversar redutabil în semifinală, dar cred că belgienii şi englezii se vor întâlni în finală şi noi vom câştiga. Noi am fost până acum cea mai bună echipă a turneului. E o generaţie extraordinară, care joacă de mulţi ani împreună şi care a învăţat de la Mondialul 2014 şi de la EURO 2016", a spus Pfaff.



"E de asemenea foarte important să putem folosi două echipe complet diferite. Am văzut contra Angliei că ne putem impune cu o echipă B. Argentina îl are pe Messi, Brazilia pe Neymar, dar noi avem mai mulţi jucători incredibili. Cu Hazard, De Bruyne şi Lukaku în atac, e greu să-i ţii pe toţi", a adăugat el.



Pfaff a insistat asupra importanţei selecţionerului Roberto Martinez, pe care l-a numit "un mentor pentru jucători". El a evidenţiat şi activitatea predecesorului lui Martinez, Marc Wilmots.



Dacă Hazard va ridica trofeul după finala de la Moscova, Belgia "va exploda", potrivit lui Pfaff. "Ar fi un miracol pentru o ţară atât de mică, comparabil la scară redusă cu ce a realizat Danemarca la EURO 1992. Orice s-ar întâmpla, această echipă a reuşit deja lucruri extraordinare şi sper că va profita de această ocazie. În 1986, noi am fi putut juca finala cu Germania dacă n-ar fi fost două ofsaiduri semnalate greşit împotriva noastră în prima repriză a meciului cu Argentina. De data asta, şansa e cu atât mai mare cu cât echipele mari sunt deja eliminate", a spus el.



Într-un interviu pentru agenţia SID, Pfaff a estimat că fostul mare atacant francez Thierry Henry, care este unul dintre secunzii lui Roberto Martinez, "va fi principalul adversar al Franţei" în meciul de marţi.