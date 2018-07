Cupa Mondială 2018: Gordon Banks a criticat indiferenţa Angliei faţă de campionii mondiali din 1966

Fostul portar Gordon Banks, unul dintre eroii Angliei la succesul de la CM 1966, a declarat că în cazul în care naţionala Albionului va cuceri un nou titlu mondial, Federaţia engleză (FA) ar trebui să-i trateze mai bine pe jucători faţă de cum a făcut-o cu generaţia sa, scrie agerpres.ro.

Banks, 80 ani, a declarat pentru Daily Telegraph că el şi colegii săi nu au primit o recunoaştere corectă pentru meritele lor după ce au învins Germania de Vest în finala de pe Wembley (4-2 după prelungiri) din 1966.



Anglia este la două meciuri de al doilea său trofeu mondial la Cupa Mondială, iar primul hop este semifinala cu Croaţia, programată miercuri la Moscova.



''Sper că aceşti băieţi vor fi mult mai bine apreciaţi de FA decât am fost noi, a declarat Banks, cu 73 selecţii la naţionala Albionului. Ar trebui. Ar merita asta. FA nu a făcut nimic pentru noi. Am fost foarte dezamăgit de FA pentru că ar fi putut face ceva pentru noi''.



Banks a povestit că el şi foştii coechipieri au fost nevoiţi să vândă din articolele şi suvenirurile dragi pentru a organiza reuniunile cu foştii campioni mondiali: ''În cazul meu a fost tricoul. Asta a fost acum 10 sau 15 ani. Dar am încă medalia''.



Acele întâlniri erau organizate de Geoff Hurst, autorul unui hat-trick în acea finală din 1966, pentru că Federaţia engleză nu a dorit să se implice. Dar şi acestea au încetat după o perioadă din cauza deceselor şi a problemelor de sănătate.