Cupa Mondială 2018. Didier Deschamps: Franţa va fi timp de patru ani în fruntea lumii

, scrie agerpres.ro. ''Franţa e campioană mondială, pentru că am făcut lucrurile mai bine decât alţii. Am avut un lot foarte tânăr, 14 jucători au descoperit Cupa Mondială cu acest prilej, iar în ciuda acestui lucru, am avut calitate. Cea mai mare mândrie a mea, cu acest grup, este că am reuşit să avem starea de spirit pentru o astfel de competiţie. Cuvintele pe care li le-am spus au fost să nu se lase niciodată, să nu renunţe niciun moment. Am avut imperfecţiuni, chiar şi în finală, dar am avut şi acele calităţi mentale care au fost determinante în această Cupă Mondială, în care echipe care echipe de mare valoare nu au reuşit. Nu ne-am mulţumit la pauză, chiar dacă am condus cu 2-1. Dacă e Franţa o campioană frumoasă? E campioană mondială, va fi în fruntea lumii timp de patru ani, asta va rămâne înainte de orice altceva'', a spus Deschamps la conferinţa de presă de după finală, citat de AFP.Deschamps este la al doilea său titlu mondial, după cel cucerit ca jucător, în 1998.''Povestea mea şi această aventură e legată de jucători. Am avut imensa bucurie să cunosc acest lucru şi ca jucător, acum 2-0 de ani, în plus, era în Franţa, şi va rămâne întipărită pe viaţă. Dar ceea ce au reuşit ei este la fel de frumos, la fel de important. Am un băiat de 22 de ani, care nu avea vârsta de a înţelege atunci. Generaţia care are 10, 15, 20 de ani a trăit această bucurie cu noi. Ne vom da seama mâine şi în zilele următoare de ceea ce am realizat'', a explicat Deschamps.''Jucătorii mei ce înseamnă să fii campion mondial. Le-am spus două lucruri importante după meci, cei 23 de jucători sunt legaţi pe viaţă, cu ceea ce au trăit, vor lua drumuri diferite, dar sunt legaţi pe viaţă de acest eveniment. Le-am mai spus că începând din această seară (duminică, n. red.) nu vor mai fi la fel, deoarece sunt campioni mondiali, pentru că nu mai e nimic deasupra acestui lucru'', a precizat fostul fotbalist francez.Legat de faptul că a devenit al treilea om după Mario Zagallo şi Franz Beckenbauer care câştigă trofeul atât ca jucător, cât şi ca antrenor, Deschamps a comentat: ''Îmi face o mare plăcere, cercul e restrâns. Au fost antrenori mai buni ca mine, pe teren au fost mari fotbalişti, eu mai puţin, dar, totuşi, am câştigat trofee. E o mândrie personală, dar, sincer, trece pe planul secund, eu sunt mai fericit să văd bucuria jucătorilor mei''.Deschamps a vorbit şi despre individualităţile din echipa Franţei: ''Fotbalul a evoluat, Antoine (Griezmann) are multe calităţi şi multă modestie. El ştie bine că există prin echipă. Echipa este primordială, dar individualităţiel fac diferenţa, şi putem vorbi de Antoine, de Kylian (Mbappe), de Paul (Pogba), marcatorii, dar şi de Raphael Varane şi Samuel Umtiti. Au făcut totul împreună, pe teren şi în afara lui. Eu sutn convins că asta este o echipă''.Tehnicianul francez a caracterizat parcursul echipei Franţei al Cupa Mondială: ''Am avut un meci foarte dificil cu Peru, foarte important. Contra Danemarcei am decis să schimb echipa şi să odihnesc jucătorii, iar danezii nu au încercat să câştige meciul. OK, am jucat al rezultat, dar ne-am asigurat primul loc. După aceea a început o altă competiţie. Am avut o mare echipă, Argentina, iar faptul că am trecut de acea fază a schimbat total lucrurile, în termeni de încredere. Jucătorii şi-au spus-o între ei că sunt războinici. Talentul nu e suficient la acest nivel, ci e mai important mentalul. Cu această stare de spirit orice echipă e capabilă să răstoarne munţii''.Selecţionerul Didier Deschamps a subliniat că meciul cu Argentina a fost ''factorul declanşator'', care a dat mai multă forţă echipei, iar pofta de victorie a venit progresiv, culminând cu finala.Deschamps nu a uitat să amintească eşecul suferit de echipa sa în urmă cu doi ani, la EURO 2016, pe teren propriu: ''În urmă cu doi ani a fost foarte dureros să scăpăm această oportunitate de a deveni campioni ai Europei, dar poate că dacă am fi reuşit, nu mai eram azi campioni mondiali. Am învăţat mult din acea finală. Sunt mândru de jucătorii mei, dar sunt mândru şi de mine, un pic, cu toată modestia''.Selecţionata Franţei a câştigat al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.Francezii s-au impus prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 - penalty), Paul Pogba (59) şi Kylian Mbappe (65), în timp ce pentru croaţi au punctat Ivan Perisic (28), Mario Mandzukic (69).