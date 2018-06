Cupa Mondială 2018: Dani Carvajal susţine că Fernando Hierro este capabil să conducă echipa Spaniei

Hierro, care l-a înlocuit pe selecţionerul Julen Lopetegui cu două zile înainte de primul meci cu Portugalia, nu are capacitatea de a antrena la acest nivel, a declarat Bernd Schuster, ex-tehnician la Real Madrid, după ce Spania a ocupat in extremis primul loc în grupa B, după remize cu Maroc (2-2) şi Portugalia (3-3) şi o victorie cu Iran (1-0).



''Prima problemă a Spaniei este că Hierro nu este un antrenor, nu are experienţă pentru acest nivel. Să fii jucător nu este acelaşi lucru cu a fi antrenor, a declarat Schuster pentru Onda Cero. A venit foarte târziu şi nu e vina lui, dar e foarte dificil pentru el să ia decizii. Echipa a fost construită de o altă persoană şi el nu poate lua deciziile corecte, nu are un plan şi nu ştie cum să reacţioneze''.



Carvajal, de la Real Madrid, susţine însă că Hierro, care a antrenat doar pe Real Oviedo în liga secundă, este calificat să conducă Spania: ''Cred că este mai mult decât capabil aşa că sunt în dezacord cu spusele lui Schuster. Până la urmă, noi suntem cei care îl vedem în fiecare zi şi noi credem că este calificat să conducă naţionala. E un antrenor bun şi vom fi alături de el până la moarte''.



Despre jocul Spaniei, Carvajal a admis că este loc de ameliorări: ''Este evident că dacă ne analizăm, toţi trebuie să dăm puţin mai mult. Aici fiecare adversar îţi poate ridica probleme. Am primit multe critici, dar ce contează este că nu am pierdut un meci de doi ani şi am câştigat grupa noastră. Puţine echipe au reuşit asta. Nimeni nu spune că jocul nostru a fost bun şi nici noi nu susţinem asta''.



Spania va juca duminică cu Rusia, la Moscova, în optimile CM 2018, meci care se anunţă dificil pentru iberici.



''Cred că dacă vom scăpa de erorile din apărare vom fi foarte puternici. Duminică avem un meci foarte dificil contra gazdelor, care au marcat 8 goluri în primele două meciuri şi care au o ţară întreagă în spatele lor'', a adăugat Carvajal.