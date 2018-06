Cupa Mondială 2018: Atacantul Sardar Azmoun şi-a anunţat retragerea de la naţionala Iranului

, scrie agerpres.ro. Cu o victorie şi o remiză, Iranul s-a clasat pe locul 3 în Grupa B, în urma Spaniei şi Portugaliei, iar Azmoun, golgheterul naţionalei sale în faza preliminariilor, nu a reuşit să prindă cea mai bună formă şi în Rusia, devenind ţinta criticilor.''Să joc pentru naţionala mea a fost cea mai mare onoare pentru mine şi voi fi mândru de asta până la sfârşitul zilelor mele, a declarat Azmoun pe o reţea de socializare. Din nefericire, am ajuns la decizia de a spune adio naţionalei mele. Este una dintre cele mai dureroase şi semnificative decizii ale unui tânăr de 23 ani, care a trecut prin multe dificultăţi pentru a ajunge aici'', a declarat atacantul iranian.Azmoun susţine că a fost subiectul unor presiuni din cauza evoluţiei sale: ''Sunt câteva lucruri în viaţă despre care voi vorbi prima oară. Mama mea a trecut peste o boală grea şi am fost fericit, dar din nefericire din cauza nechibzuinţei unor oameni, a insultelor la adresa mea şi a coechipierilor mei pe care nu le meritam, boala ei a devenit severă. Asta m-a pus în dificila poziţie de a alege şi ca rezultat am ales-o pe mama mea''.Jucătorul de la Rubin Kazan era văzut ca succesorul marelui Ali Daei, cu 149 selecţii şi 109 goluri la naţionala Iranului, între 1993 şi 2006. Retragerea lui Amzoun, cu 36 selecţii şi 23 goluri, este o mare lovitură pentru fotbalul iranian.