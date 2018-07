Cupa Mondială 2018: Adam Nawalka părăseşte postul de selcţioner al Poloniei după dezastrul de la Cupa Mondială

, scrie agerpres.ro. "Am decis că Adam Nawalka va rămâne antrenorul echipei Poloniei până la 30 iulie, după care vom căuta un nou selecţioner. Vom încerca să reconstruim echipa naţională într-un nou mod", a declarat Zbigniew Boniek, preşedintele Federaţiei poloneze, în cursul unei conferinţe de presă la care a participat şi actualul selecţioner.Contractul lui Adam Nawalka (60 ani) ajungea oricum la final după Cupa Mondială, iar Federaţia de la Varşovia a decis să nu-l mai prelungească, a adăugat Boniek."Mă simt responsabil, desigur, pentru că nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor, nu ne-am îndeplinit planurile, ambiţiile, aşteptările suporterilor... că am dezamăgit şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru", a spus la rândul său Nawalka.Polonia, adversara României în preliminariile CM 2018, a pierdut primele două meciuri de la turneul final din Rusia, devenind prima naţională european eliminată din competiţie. Victoria în faţa Japoniei, în ultimul meci din grupă, nu a fost suficientă pentru a schimba situaţia.