CUPA EROILOR LA BĂLŢI. 500 de persoane au participat la cea de-a 11 ediţie

Veterani ai războiului de pe Nistru, dar şi viitori militari şi-au încercat în cadrul "Cupei Eroilor" din oraşul Bălţi. Evenimentul este consacrat memoriei celor căzuţi în războiul pentru independenţă din 1992.

La cea de-a 11 ediţie au participat peste 500 de militari din toată ţara. Evenimentul a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul oraşului.



Ulterior, participanții au mers într-un marș de comemorare.



Competiţia a fost deschisă de Brigada cu destinaţie specială "Fulger" .



La concursuri au participat 18 echipe de tineret şi 12 de veterani. Aceştia au avut a mai multe probe sportive şi militare.



"Emoţii pozitive ne stăruim ca să fim câştigători. Suntem 12 oameni dintre care şase participă la tragerea otgonului."



"Am arătat rezultate foarte bune pentru echipa mea, noi suntem de la Academia Militară „Alexandru cel Bun”. Şi credem că în viitor o să luăm primul loc."



Organizatorii spun că această competiţie are ca scop educarea patriotică a tinerei generaţii.



"An cu an se măreşte dorinţa de a participa, chiar recruţii au devenit mai activi. Pentru că în şcoli ştiţi bine că nu se predă milităria. Nu sunt şcoli de educaţie patriotică şi de aceea consider întradevăr scopul acestui concurs este eternizarea memoriei eroilor căzuţi pe câmpul de luptă", a spus organizatorul, Alexandru Lupașco.



Evenimentul a fost organizat cu susţinerea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Educației.



"Este un eveniment tradiţional care îl serbăm deja a unsprezecea oară. Este un eveniment cu care noi promovăm acele tradiţii naţionale pentru tânăra generaţie. Veteranii noştri sunt un exemplu pentru tânăra generaţie", a spus secretarul de stat, Ministerul Afacerilor Interne, Alexandru Larionov.



Câştigătorii au primit cupe şi diplome.