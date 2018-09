Cunoscutul actor Will Smith a sărit dintr-un elicopter de ziua sa de naştere

foto: publika.md

La fel ca şi în filmele de acţiune în care joacă, Will Smith şi-a sărbătorit ziua de naştere cu multă adrenalină. La aniversarea celor 50 de ani, actorul a sărit din elicopter în Marele Canion din statul american Arizona. Familia artistului i-a fost alături în toată această ispravă, iar milioane de oameni au urmărit săritura în timp real pe internet.



"Este cea mai bună echipă pe care am avut-o în viaţa mea. Este incredibil. Foarte frumos", a spsu Will Smith, actor.



Artistul spune că a vrut astfel să îşi depăşească fobiile. El crede că din cauza fricii oamenii nu văd frumuseţea lumii. Will Smith este unul dintre cel mai bine plătiți actori de la Hollywood, fiind de mai multe ori nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur.