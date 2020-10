Cunoscutul actor Jeff Bridges, diagnosticat cu cancer

Cunoscutul actor american, Jeff Bridges, în vârstă de 70 de ani, a anunțat într-o postare pe pagina sa de Twitter că a fost diagnosticat cu limfom, o formă de cancer care afectează sistemul limfatic sau țesuturile și organele care produc, depozitează și transportă celulele albe din sânge, celule care luptă împotriva infecțiilor, potrivit CNN, citat de libertatea.ro.

„Deși este o boală gravă, sunt fericit că am o echipă grozavă de medici, iar prognosticul este bun. Încep tratamentul și vă voi ține la curent cu recuperarea mea”, a scris Bridges pe Twitter.

Jeff Bridges se bucură de o cariera la Hollywood de mai bine de șase decenii și a jucat în peste 70 de filme, inclusiv „True Grit”, „Seabiscuit”, „The Big Lebowski” și „King Kong”. El a fost nominalizat la Globurilor de Aur în 2019, pentru realizările din timpul vieții. Recunoașterea, cunoscută sub numele de Cecil B. DeMille Award, este acordată anual cuiva care a avut un impact durabil în lumea divertismentului.





As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.