Cumpărături pe ultima sută de metri. În ajun de Crăciun, Piața centrală din Capitală a fost luată cu asalt de oameni

"Am luat mere, roşii, nişte carne tocată să fac vreo două cotlete. Răsol o să pregătesc, o fripturică, mămăliguță cu brânză de oaie, aşa tradiţional."" Nişte cărniţă pentru răcituri, nişte sarmale vom face, nişte salate aşa puţin, cighiri moldoveneşti.""Răcitură, cotlete, fripturică şi deja sarmale ca întotdeauna""În alţi ani nu aveai pe unde merge prin piaţă, dar acum. Nu are lumea bani, nu are lumea bani asta e. Dacă vând 100 de kg în două, trei zile ""Lumea se gândeşte acum la alte probleme. Anul trecut era un pic mai bine, anul acesta nu prea, dar tot este lume. Preţurile sunt aceleaşi, chiar sunt foarte accesibile la noi, 15 lei mandarina.""Rămân puţini în Moldova că mulţi sunt plecaţi şi paralel sunt multe magazine deschise. Avem varză moale pentru salată de 8 lei kg, avem de 5 lei kg, avem de 6 lei kg""Ne ducem la casa părintească. Acolo sunt rudele, verişorii şi din acest motiv ne ducem. Ne întâlnim cu neamurile, ştiţi cum e frumos, e o tradiţie frumoasă""Da în fiecare an Crăciunul îl fac la părinţi. Ne aşteaptă cu toate gata""La cine aţi venit? - La băiat, la nepot. Le-am copt tort, iată geantă pe cărucior, alte trei genţi s-au dus înainte la taxi""- Ce aţi luat cu dumneavoastră?- Cadouri la copii, pentru Crăciun ce trebuie"7 și 8 ianuarie sunt zile libere pentru bugetari.