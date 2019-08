Cumătrismul şi nanaşismul nu mai sunt o problemă pentru alianţa ACUM-PSRM. Ce spune Ministrul economiei despre acest FENOMEN

Unde nu arunci o piatră dai peste un naş, un cumătru, un prieten. Aşa a răspuns ministrul Economiei şi Infrastructurii Vadim Brânzan când a fost întrebat dacă directorul interimar de la "Metalferos" este naşul de cununie al lui Igor Dodon. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei emisiuni la TV8.

"- Eu sincer vă spun, nu cunosc, dar trebuie să vă spun că acolo unde nu arunci o piatră dai peste un naş, un cumătru, un prieten sau nu ştiu ce. Deci asta e realitatea Republicii Moldova, că suntem o ţară mică, sunt două grade de separare dintre oameni. Deci eu dacă nu vă cunosc pe dumneavoastră, vă cunosc printr-o altă persoană. Acesta este adevărul şi nu avem ce face. ", a spus Vadim Brânzan.

Nu este prima dată când presa scrie că Sergiu Catană, directorul financiar al Întreprinderii de Stat "Metalferos", este naşul de cununie al preşedintelui Igor Dodon. Anul trecut, şeful statului a fost întrebat la o conferinţă de presă despre acest lucru.



"JURNALIST: Dumneavoastră în 2006, în septembrie deveniţi ministrul Economiei. În foarte scurt timp, directorul financiar al acestei companii devine Sergiu Catană, nănaş de cununie al dumneavoastră, în foarte scurt timp. Vreau să vă întreb dacă este adevărat că acesta este naşul dumneavoastră de cununie.

DODON: În primul rând, în ceea ce ţine de rude, eu nu o să fac absolut niciun comentariu referitor la rude. Eu am mai mulţi fini şi am un singur nănaş. Eu vă spun că am nănaş cum probabil aţi avut şi dumneavoastră. De aceea, eu nu vreau să intru în detalii în ceea ce ţine de rude. Dacă au încălcat ceva legislaţia, spuneţi-mi, o să fie traşi la răspundere."