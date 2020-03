Cum vor recupera elevii orele pierdute. Scenariile propuse de Ministerul Educaţiei

Două dintre scenarii ar fi ca elevii şi studenţii să aibă câte o oră suplimentar în fiecare zi, timp de nouă săptămâni sau scurtarea vacanţei de Paşti. Declaraţia a fost făcută de secretarul de stat de la Ministerul Educaţiei, Natalia Grîu, în timpul audierilor din plenul Parlamentului. O metodă propusă de unele instituţiile de învăţământ au fost orele on line, însă, unii deputaţi considera că instruirea la distanţă nu este o soluţie şi au cerut şi alte opţiuni de la ministerul de resort."Faptul că elevii vor face teme de acasă prin poşta electronică sunt poveşti. Care vor fi măsuri concrete privind recuperarea orelor?", a declarat Reghina Apostolova, deputat Partidul ŞOR."Dacă doamne fereşte şi mai gravă situația putem valorifica zilele de sâmbătă, dar asta este o măsură pe care nu am vrea să o facem. Şi nu am vrea să ajungem la situaţia când ajungem să depăşim anul şcolar şi venim peste vacanţa de vară. Pentru că noi avem reglementat etapa de examen de bacalaureat, examene la clasa a IX - a şi admitere pe care nu ar trebui să o perturbăm", a menţionat Natalia GRÎU, Secretar de stat ministerul Educaţiei."Situația pe care noi o trăim este o situație excepțională. Noi ne-am autosesizat că suntem total nepregătiţi în faţa unor asemenea situaţii ca să le facem managementul. 50 la sută de din instituţiile de învăţământ nu au asistent medical. Şi asta este o situaţie gravă. Deci este o situaţie la care trebuie să lucrăm", a spus Natalia GRÎU, Secretar de stat ministerul Educaţiei.Grădiniţele, şcolile şi universităţile din ţară şi-au sistat activitatea de miercuri şi vor fi în carantină până în 23 martie, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Corneliu Popovici. Documentul se referă şi la instituţiile de învăţământ profesional tehnic, extraşcolar şi special. Autorităţile spun că măsura este imperios necesară, întrucât există un risc major de transmitere locală a infecţiei cu noul tip de coronavirus.