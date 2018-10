Cum vindeci răceala în mod natural! Încearcă aceste trucuri

Ai la indemana cateva alternative naturale la pastile. Acestea iti intaresc sistemul imunitar in mod natural.

Miere si scortisoara - Lupta cu bacteriile si bolile virale, intarind celulele albe de sange. In plus, revine si tusea cronica, raceala si crauata sinusurile. Tot ce trebuie sa faci este sa iei o lingura de miere calduta cu un sfert de lingurita de scortisoara de trei ori pe zi.

Turmeric - Contine agenti anti-bacterieni care ajuta in lupta impotriva racelilor, gripelor si tusei. Curcumina, ingredientul sau principal are proprietati anti-bacteriene si anti-inflamatorii. Adauga turmeric in preparatele tale sau in ceaiul de ghimbir.

Cimbru - Este un aditiv natural, excelent in sezonul gripelor, avand proprietati antivirale, antibactericide, antifungice, antibiotice si antiseptice. Ajuta corpul sa elimine toxinele si intareste sistemul imunitar, scrie antena3.ro