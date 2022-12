Cum va fi vremea în noaptea dintre ani. Prognozele meteorologilor

''Potrivit meteorologilor, în noaptea dintre ani vom avea temperaturi de plus unu, plus două grade în centrul ţării. La nord vor fi minus două grade, iar în sudul ţării temperatura va oscila între zero şi plus trei grade pe parcursul nopţii. Vremea va fi neobişnuit de caldă în diferite colţuri ale lumii din cauza schimbărilor climatice, spun specialiștii. '''' Acum pe masa climatologilor stă întrebarea schimbărilor climatice, se pune accent pe studierea acestui fapt. În ultimii ani se observă o tendinţă a iernilor tot mai calde şi cu lipsă de precipitaţii, mai ales sub formă de zăpadă. Chiar pentru Republica Moldova, ultimele ierni avem un strat de zăpadă cât mai rar şi cât mai puţin'', spune NADEJDA STOLEAR, sinoptician SHS.Meteorologii constată că temperatura medie în aceste zile depăşeşte norma cu până la 4 grade. În plus, ninsorile ne vor lipsi în primele zile ale anului 2023.''Pentru intervalul 28 decembrie - 3 ianuarie nu sunt prognozate precipitaţii, iar temperatura pe parcursul nopţii oscilează la început între 0 şi -6, iar mai apoi, treptat vor fi 0 şi +5 grade. Temperatura maximă pe parcurs va fi de +1 şi +5 grade, iar la sfârşitul intervalului va fi de +5 şi +10 grade. Vom avea o uşoară încălzire.''Rapoartele Serviciului Hidrometeo arată că şi în anii trecuţi a fost neobişnuit de cald de revelion.'' Minima absolută s-a înregistrat în 28 decembrie în anul 1996, a fost de - 30,2 grade, iar maxima absolută a fost la Ceadîr Lunga de 18, 9 grade în anul 2008 pe cinci decembrie. Temperatura medie pentru luna decembrie ar trebui să fie la nord de - 2,1 grade, iar la sud de 0 grade.''Potrivit meteorologilor, singurele țări europene care s-ar putea bucura de zăpadă în următoarele zile ar putea fi Norvegia, Suedia, Finlanda; va mai ninge în Belarus și în estul Ucrainei.