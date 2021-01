Cum va fi vremea în data de 6 ianuarie şi câte grade vor indica termometrele

În Capitală, în următoarele 24 de ore va ploua. Ziua vor fi şapte grade, iar noaptea un grad. În următoarele zile, mercurul în termometre va ajunge până la şapte grade Celsius ziua. Noaptea sunt anunţate între minus două grade și până la plus patru grade.În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei vremea va fi destul de instabilă. La Madrid vor fi şapte grade, iar la Paris un grad. La Londra mercurul în termometre va indica patru grade, la Berlin zero, iar la Roma zece grade. La Viena se aşteaptă două grade, în timp ce la Prag vor fi zero grade. Trei grade va fi la Varşovia şi cu două mai mult la Budapesta. Între timp, meteorologii au anunţat şapte grade la Belgrad, nouă la Bucureşti şi 16 la Atena. Mai frig va fi la Kiev şi Moscova, acolo unde vor fi un grad şi respectiv, minus şapte grade Celsius. La Ankara sunt anunţate 10 grade.