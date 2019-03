Cum va arăta finalul Avengers: Endgame (VIDEO)

Robert Downey Jr se pregătește să pună costumul de Iron Man în cui. Ultima producție din seria Avengersva fi lansată pe 26 aprilie, scrie virginradio.ro.

Ca să fie convinși că încheie în forță, producătorii ți-au pregătit mai mult de 3 ore de acțiune cu super-eroi din Universul Marvel, suficient să ți se termine sucul și popcornul în timp ce stai cufundat în scaun la cinema.

Mult așteptatul ”Avengers:Endgame” este al 22-lea film din saga Infinity.



Durata ”Avengers: Endgame” a creat controversă în ultimele zile, după ce pe site-ul canalului de televiziune AMC a apărut informația că filmul va avea 3 ore și 2 minute.

Postarea a fost scoasă după scurt timp, dar a fost suficient să fie preluată pe influencerii de pe Twitter.







AMC has update their website with the official synopsis for #AvengersEndgame and lists the runtime as 3 hours, 2 minutes. pic.twitter.com/Uy4LEAsnJg