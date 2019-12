Cum trebuie completată o scrisoare pentru Moş Crăciun

Zile numărate au rămas până la sărbătorile de iarnă, motiv pentru care copiii se grăbesc să-i trimită scrisori lui Moș Crăciun. Jucării fel de fel, colecții de cărți şi haine sunt printre darurile pe care copiii vor să le găsească sub brad. Alţii însă aşteaptă un frăţior sau o surioară. Inițiativa de a instala o cutie poștală în care sunt adunate scrisorile pentru Moș Crăciun, aparține unui magazin din Capitală.



”- Sunteți gata să scrieți scrisori? - Da! - V-ați pregătit lista cu dorințe? - Da! Da!”.



Modelul de scrisoare pentru Moş Crăciun a fost elaborat de reprezentanţii magazinului. Răvaşul trebuie completat în prezenţa părinţilor. Adriana Chersac, în vârstă de zece ani, este primul copil care a venit să-i scrie moşului din Laponia.



”Aș vrea ca să-mi aducă o carte și aș vrea să-mi aducă un frățior sau o surioară, că nu am cu cine mă juca acasă și sănătate la părinți”.



Și Emilia a venit împreună cu mama ei pentru a-i scrie lui Moş Crăciun. Fetiţa are doar cinci ani, dar visează să devină artist make-up, aşa că îi cere şi moşului să ţină cont de preferinţele ei.



”Vreau să-mi aducă o valiză, iar înăuntru să fie vopsele. - Ce vopsele? - Pentru ca să mă machiez pe ochi. - Mai vreau o rochie. - Unde să te îmbraci? - Când va fi sărbătoare”.



Alţi copii își doresc cărți cu poveşti și muuulte jucării.



”Doresc cărți. Vreau toată colecția de cărți Holly Webb şi Amelia Cobb. Acasă am două citite Holly Webb și o încep pe a treia. Vreau să-mi aducă toată colecția”.



”Ce îți dorești? - O mașină. - Ce fel de mașină? - Porsche. Vreau mai repede. Să-mi aducă cadouri. Am așteptat foarte mult să vină iarna”.



Părinții s-au simţit şi ei pentru câteva momente copii, chiar dacă în copilăria lor moşul nu era atât de darnic.



”Avem posibilitatea să auzim dorințele lor. Să fim alături de ei, atunci când îndeplinim această scrisoare, mai ales că este micuță și nu poate să scrie. Chiar și pentru noi, parcă ne întoarcem în copilărie”.



”Este o inițiativă foarte frumoasă, unde am venit cu fetița să scriem scrisori moșului și să o putem transmite. Fetița noastră se simte foarte bine, pentru ea, anume că a scris scrisoare moșului și știe ca va ajunge în Laponia”.



Mai mult, micuții au învățat cum să împacheteze un cadou de Crăciun.



Linda Brehov, angajată: ”Cred că creativitatea ar trebui să fie pe primul loc. Deci, aici trebuie să știi cum să asortezi și fundița cu hârtia, decorul, ca să nu fie prea mult, ca să arate elegant”.



VICTORIA DROC, art-directorul, magazin de cadouri din Capitală: "Dacă totuși e 1 decembrie și se dă start sezonului feeriei și acestei nebunii de sărbători. Am zis că hai să deschidem cutia moșului pentru toate scrisorile care vor urma să fie aruncate acolo. Cutia moșului este în premieră și sperăm ca de astăzi să fie o tradiție în fiecare an”.



Cutia poştală destinată scrisorilor pentru Moş Crăciun va fi deschisă pe tot parcursul lunii decembrie.